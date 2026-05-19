Не летайте в Африку гулять: в Конго от Эболы уже умерли не менее 118 человек
Вспышка Эболы в Конго стремительно выходит из-под контроля: число жертв уже превысило сотню, вирус добрался до крупного города Гома и пересек границу с Угандой, а среди зараженных оказался американский врач.
В Демократической Республике Конго от болезни, вызванной вирусом Эбола, умерли по меньшей мере 118 человек, а число возможных случаев заражения превысило 390, во вторник сообщили местные власти. Представитель правительства также указал, что сообщения о случаях заражения поступили с более широкой территории, чем ранее.
Два случая заражения и один случай смерти подтверждены также в Уганде, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже объявила вспышку болезни Эбола, вызванной вирусом Бундибуджо, глобальной чрезвычайной ситуацией. Новые случаи заражения выявлены в провинциях Итури и Северное Киву, а также в третьем по величине городе страны — Гоме.
Среди зараженных также оказался американский врач, который работал в Конго в составе группы медицинских миссионеров. Для оказания медицинской помощи его перевезли в Германию.