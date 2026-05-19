Не летайте в Африку гулять: в Конго от Эболы уже умерли не менее 118 человек

Два случая заражения и один случай смерти подтверждены также в Уганде, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже объявила вспышку болезни Эбола, вызванной вирусом Бундибуджо, глобальной чрезвычайной ситуацией. Новые случаи заражения выявлены в провинциях Итури и Северное Киву, а также в третьем по величине городе страны — Гоме.