Возможная угроза воздушному пространству - предупреждения разосланы в нескольких краях
Во вторник, незадолго до полудня, в восточном приграничном районе вновь было разослано сообщение по сотовой связи о возможной угрозе воздушному пространству, сообщает сайт 112.lv.
Национальные вооруженные силы Латвии сообщают, что в воздушном пространстве Латвии возможна угроза. Первоначально об угрозе было объявлено в Краславском и Лудзенском краях. Позже сообщение было разослано также жителям Прейльского и Резекненского краев, а также Резекне.
В воздушном пространстве Балтийского региона приведены в боевую готовность истребители, участвующие в патрулировании воздушного пространства НАТО.
Как следует из сообщений на сайте 112.lv, НВС информируют жителей соответствующих территорий о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Жителей восточных регионов призывают оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен, закрыть окна и двери, а при обнаружении низколетящего, подозрительного или опасного объекта не приближаться к нему и звонить по номеру 112.
НВС подчеркивают, что совместно с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы обеспечить возможность немедленного реагирования на потенциальную угрозу. Также НВС усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив дополнительные подразделения. Пока продолжается российская агрессия против Украины, повторение подобных случаев, когда в воздушное пространство Латвии залетает или приближается иностранный беспилотник, остается возможным, отмечают НВС.
Обещано, что об окончании угрозы будет сообщено отдельно.
Как сообщалось ранее, жители Латгале в последние месяцы получали аналогичные уведомления по сотовой связи, которые, скорее всего, были связаны с беспилотниками, участвовавшими в российско-украинской войне, приближающимися к латвийскому воздушному пространству или залетающими в него. Несколько раз такие дроны также взрывались на территории Латвии, в том числе 7 мая это произошло на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.
Люди в подобных инцидентах до сих пор не пострадали, однако последний случай в Резекне привел сначала к отставке министра обороны, а затем и к падению всего правительства Эвики Силини.