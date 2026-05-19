В Эстонии переживают: из-за латвийской нерасторопности поедем вместо Варшавы в Иклу
Хотя строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica в Эстонии идет полным ходом, из Латвии продолжают поступать тревожные сигналы об отставании от графика. Если соседи не успеют вовремя, то даже при полной готовности Эстонии дорогостоящий проект на время рискует превратиться в затратную внутригосударственную линию Таллинн-Икла. Об этом пишет эстонские издание Postimees.
Уже можно переживать
Поводов переживать за темп работ у соседей более чем достаточно. На официальном сайте Rail Baltic можно открыть карту строительства и увидеть: в Эстонии работы идут почти по всей длине трассы, в Литве - примерно на половине, а в Латвии - только на небольшом участке южнее Риги, тогда как в сторону Эстонии от Риги стройка даже не начиналась.
"При этом цель - запустить Rail Baltica уже в 2030 году, то есть через три с небольшим года, - официально пока никто не отменял. К этому времени от Таллинна до Польши должна быть проложена одна колея и запущено движение по ней", - сообщает эстонское издание.
«С точки зрения практического строительства, я не вижу возможности завершить первый этап Rail Baltica к 2030 году с учетом доступного в настоящее время финансирования», - сказал в начале этого года Марис Дзелме, уже бывший глава латвийской госкомпании EDzL, реализующей в Латвии проект международной железнодорожной магистрали Rail Baltica.
Пора прекратить самообман
Еще более суровую оценку в интервью Financial Times дал заместитель министра инфраструктуры Польши Петр Малепшак: «Моя нынешняя оценка такова: вся линия будет готова в 2040 году, но точно не в 2030-м».
По мнению Малепшака, имеющего образование инженера-железнодорожника, политикам, в том числе в Брюсселе, пора прекратить самообман насчет срока готовности к 2030 году, а ремонт и модернизация существующей инфраструктуры обошлись бы гораздо дешевле и заняли бы меньше времени.
А что, если не успеют?
"Что произойдет, если латыши все-таки не успеют?", - задает вопрос Postimees «При развитии Rail Baltica мы исходим из предположения, что в 2030 году трассой уже можно будет пользоваться для трансграничного сообщения. В то же время мы учитываем и вариант, что к концу десятилетия открыть трансграничное движение не удастся и будет функционировать только внутреннее сообщение», - заявил руководитель направления Rail Baltica в Министерстве климата Эстонии Андрес Линдеманн. Линдеманн.
По его словам, эта возможность, в частности, заложена как в технических параметрах проекта, так и при закупке подвижного состава.
Линдеманн не смог назвать, во сколько обойдется налогоплательщикам потенциальная линия Таллинн - Икла, если Латвия к 2030 году не успеет. Он объяснил, что внутригосударственные перевозки в любом случае будут общественной услугой, требующей дотаций, как и нынешние линии Elron.
