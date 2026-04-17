Пока в Латвии мучаются с Rail Baltica, на другой стороне Балтийского моря открывают уникальный железнодорожный проект
Этим летом у Финляндии появится первая трансграничная железнодорожная связь с континентальной Европой. Давно ожидаемое железнодорожное сообщение со Швецией может заработать уже в июне. Новый маршрут позволит совершить самое протяжённое железнодорожное путешествие внутри ЕС.
Сейчас добраться между пограничными городами Торнио в Финляндии и Хапаранда в Швеции, расположенными у вершины Ботнического залива, можно только на автобусе или на автомобиле.
Между двумя городами уже проложена железная дорога, но её использованию мешает одна проблема - ширина колеи в Финляндии соответствует российскому стандарту — 1524 мм, тогда как в Швеции используется европейская колея 1435 мм.
Теперь найдено решение. Исторический вокзал в Хапаранда, построенный в начале XX века, реставрируют: он станет узловой станцией для пассажиров, пересаживающихся с одной линии на другую на границе. Поезда финской железнодорожной компании VR будут останавливаться на станции Торнио, а конечной остановкой станет Хапаранда. Здание вокзала Хапаранда расположено между финскими и шведскими путями - чтобы пересесть с поездов VR на шведские поезда Norrtåg, нужно будет пройти через вокзал.
Финляндия и Швеция уже подписали соглашение об упрощении железнодорожного сообщения между странами и утвердили финансовые договорённости. Торжественный запуск маршрута состоится в конце июня. Это означает, что уже этим летом финские поезда вновь выйдут на международные маршруты впервые с 2022 года, когда после вторжения России в Украину было прекращено сообщение с Санкт-Петербургом.
Когда трансграничная железнодорожная линия откроется этим летом, появится самый длинный маршрут, который вообще можно будет проехать по железной дороге внутри ЕС. Маршрут от Колари в Финляндии до Лагуша в Португалии — это самое длинное путешествие по ЕС с пересадками, которое можно совершить на поездах.
