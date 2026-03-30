Новая проблема с Rail Baltica: сотни семей в Латвии в заложниках - они не знают, что будет с их домами
Задержки в реализации железнодорожного проекта Rail Baltica и неопределенность с техническими решениями остановили процесс отчуждения недвижимости, оставив жителей в длительной неопределенности относительно будущего их единственного жилья, сообщает программа TV3 "Nekā personīga".
Согласно плану проекта, необходимая земля должна была быть выкуплена еще несколько лет назад. Около 600 таких объектов до сих пор даже не начали отчуждать. Процесс начат в 266 случаях, однако часть этих сделок сейчас приостановлена.
В такой ситуации оказалась семья Линды и Мадара Мунчей из волости Даугмале Кекавского края, которые приобрели свой единственный дом в 2018 году с использованием банковского кредита и живут там с тремя детьми.
Изначально железнодорожная трасса планировалась на расстоянии 300 метров, однако позже, при проектировании двухуровневого моста через Даугаву для железной дороги и автотранспорта, насыпь трассы зашла на участок семьи.
В январе семья получила официальное уведомление об отчуждении недвижимости. В начале июля реализатор проекта Eiropas dzelzceļa līnijas (EDZL) сообщил об утвержденной компенсации, однако уже в конце июля процесс был остановлен в связи с возможными изменениями в проекте моста. Несмотря на то, что осенью отчуждение возобновили, в ноябре Министерство сообщения снова приостановило его ход, а в начале марта этого года семье сообщили, что отчуждение продолжаться не будет.
«Главный аргумент, почему нам приостанавливают процесс, был в том, чтобы необоснованно не ограничивать наши права собственности [...]. Как можно не ограничивать наши права, если они ограничены в тот момент, когда начался процесс отчуждения, потому что мы здесь уже не являемся хозяевами и не знаем, сколько это будет длиться. Будет ли это завтра, через пять лет или через 10 лет?» — говорит Линда Мунча.
Владельцы подчеркивают, что дом невозможно продать, в него больше нет смысла вкладывать средства, но выплаты по кредиту банку продолжаются. «Мы сделали все, что государство от нас требовало, и хотели бы получить такое же отношение — чтобы они сделали все, что от них требуется», — добавила Мунча.
Как пояснил член правления EDZL Янис Наглис, участок затрагивает мост через Даугаву, оригинальный проект которого оказался слишком дорогим, поэтому сейчас оцениваются более дешевые решения, возможно, размещение железной дороги и автотранспорта на одном уровне.
«Пересматривая эти технические решения, есть небольшая вероятность, что изменятся затронутые земельные участки. Скорее всего, мы придем к выводу, что независимо от выбранного варианта этот участок все равно будет нужен», — признал Наглис.
При этом представитель EDZL отметил, что на принятие решений влияет и страх чиновников ошибиться: «Все стороны стараются сделать необходимое, но делают это очень осторожно. Мы видим дисциплинарные дела, расследования инициируются очень быстро и по разным темам, поэтому каждая сторона — и чиновники, и представители EDZL — стараются действовать максимально безопасно».
Министр сообщения Атис Швинка указал, что в ближайшее время планирует представить правительству информационный доклад о возможных решениях по мосту. Однако из-за того, что строительные работы не начаты, уже выделенные Европой 51 миллион евро на строительство восьми опор моста будут потеряны. «Я откровенно могу сказать — это вызов, что невозможно освоить средства в установленные сроки, и ведутся дискуссии с Европейской комиссией», — сказал Швинка, добавив, что летом планируются обсуждения дополнительного финансирования.
Подобная неопределенность касается и других владельцев — полтора года назад правительство решило отложить планы по соединению Rail Baltica с Ригой, в результате чего в участке от Мисы до Риги уже начатое отчуждение земли было остановлено. Владельцы могут рассчитывать, что в ближайшие годы их дома не будут отчуждаться, однако строить долгосрочные планы они не могут.