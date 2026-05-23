На чемпионате мира по хоккею сборная Латвии проведет сегодня важную игру против команды США
Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня в Цюрихе в пятом матче чемпионата мира встретится со сборной США. В случае победы латвийская команда облегчит себе дальнейшую борьбу за место в четвертьфинале.
Матч группы А на арене Swiss Life начнется в 13:20 по латвийскому времени, прямую трансляцию будет вести 7-й канал Латвийского телевидения LTV7.
Сборная Латвии проиграла Швейцарии со счетом 2:4, победила Германию — 2:0, уступила Австрии — 1:3 и проиграла Финляндии — 1:7.
Сборная США проиграла Швейцарии — 1:3, победила Великобританию — 5:1, уступила Финляндии — 2:6 и обыграла Германию — 4:3 в серии буллитов.
В группе А у сборных Швейцарии и Финляндии по 15 очков в пяти матчах, Австрия набрала девять очков в четырех играх. Далее с пятью очками идет сборная США, четыре очка у Германии, по три очка у Венгрии и Латвии, а Великобритания пока остается без очков.
В субботу в группе А в Цюрихе в 17:20 Швейцария встретится с Венгрией, а в 21:20 Австрия сыграет с Германией.
В группе B, матчи которой проходят во Фрибуре, в 13:20 встретятся Дания и Словения, в 17:20 — Чехия и Словакия, а в 21:20 — Швеция и Норвегия. Чемпионат мира в прямом эфире транслируют LTV7 и сайт Латвийского общественного СМИ Lsm.lv.
В группе B у Канады 14 очков в пяти матчах, Словакия набрала 11 очков в четырех играх, у Чехии — десять очков, а у Швеции — девять в пяти встречах. Далее с семью очками идет Норвегия, три очка у Словении, а Дания и Италия пока остаются без очков.