Сегодня 09:07
Погода дарит латвийцам почти летнюю субботу
Суббота будет по-летнему теплой и солнечной, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
День будет солнечным, временами возможна облачность. Существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, воздух прогреется до +18…+23 градусов, в прибрежных районах - до +13...+18 градусов.
В Риге солнце временами будет скрываться за облаками, воздух прогреется до +21…+23 градуса.