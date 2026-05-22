В Латвии умирают люди, которых можно спасти. Что не так с нашей медициной?
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), в 2025 году смертность в течение 30 дней после острого инфаркта миокарда в Латвии достигла 13,5%, тогда как средний показатель по странам OECD был вдвое ниже — 6,5%. Кто в этом виноват, и что можно сделать?
Вполне конкретные проблемы
Еще больший разрыв наблюдается в показателях смертности после инсульта: в Латвии — 17,3%, в среднем по странам OECD — 7,7%. Эти данные высвечивают серьезные проблемы в сфере лечения сердечно-сосудистых заболеваний в Латвии, где значительная часть проблемы связана с неспособностью системы здравоохранения своевременно выявлять риски, обеспечивать лечение и наблюдение пациентов.
«Эти цифры — не просто статистика. Они отражают вполне конкретные проблемы — насколько быстро пациент получает лечение, насколько скоординирован уход после выписки из больницы, получает ли человек необходимую реабилитацию и наблюдение», — поясняет кардиолог Андрис Скриде.
Латвия тратит на здравоохранение значительно меньше — 7,6% ВВП — чем страны OECD в среднем (9,3%). В Латвии на 1000 жителей приходится меньше практикующих врачей и особенно медсестер.
«На бумаге это цифры и статистика, однако каждый пациент ощущает это на практике — ожидая в длинных очередях на обследования и консультации специалистов, получая диагноз слишком поздно, когда болезнь уже запущена, и не имея достаточного наблюдения в случае хронических заболеваний. А в кардиологии время означает жизнь», — отмечает Андрис Скриде.
Он подчеркивает, что нехватка персонала особенно влияет именно на долгосрочное наблюдение пациентов — людей с гипертонией, сердечной недостаточностью, нарушениями сердечного ритма и другими хроническими диагнозами, которым требуется регулярное наблюдение врачей.
Раннее выявление рисков не работает
В государственном плане действий на 2026–2027 годы указано, что в начале апреля прошлого года 72% пациентов приходилось ждать государственной эхокардиографии более трех месяцев. В свою очередь консультацию кардиолога быстрее чем за 10 дней предлагало только одно медицинское учреждение, а у 29% поставщиков услуг очереди ожидания превышали даже пять месяцев.
«Пять месяцев для пациента с прогрессирующей сердечной недостаточностью или нарушениями ритма могут быть очень долгим сроком. Здесь важно понимать, что не у всех пациентов одинаковый уровень риска, однако, к сожалению, пациенты как с опасными для жизни, так и с незначительными проблемами со здоровьем ждут в одной и той же очереди. Недостаточная приоритизация пациентов — одна из крупнейших проблем системы», — говорит Андрис Скриде.
«Здоровье сердца — это не только вопрос медиков. Это приоритет всего общества и государства — от профилактики до реабилитации. Чем раньше мы начнем действовать, тем больше жизней сможем спасти», — резюмирует Андрис Скриде.
