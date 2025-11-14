Латвийское здравоохранение объявлено одним из трех самых худших в ЕС, зато с вакцинацией все отлично!
Латвия находится среди трёх стран Европейского союза, получивших наихудшую оценку в отношении готовности реагировать на потенциальные риски для здоровья, указывается в новом Индексе готовности систем здравоохранения GLOBSEC 2024 года (Healthcare Readiness Index 2024).
Лишняя нагрузка
Индекс оценивает устойчивость и готовность европейских систем здравоохранения к кризисам по 38 различным показателям, которые охватывают финансирование, инфраструктуру, рабочую силу, превенцию, инновации и управление. Латвийский показатель готовности — 13,2 балла — входит в тройку самых низких в ЕС, наряду с Венгрией и Румынией. Хотя рассматриваемые в индексе показатели постепенно улучшаются, Латвии не удаётся сократить отставание от других стран ЕС, что создаёт прямые риски для стабильности системы здравоохранения в случае потенциальных кризисов.
В исследовании указано, что хотя с 2015 года финансирование латвийского здравоохранения выросло на 91%, общие расходы на здравоохранение в пересчёте на одного жителя — третие самые низкие в ЕС. Особенно низко оценивается профилактика заболеваний: если в среднем по Европе на одного человека тратится 111 евро, то в Латвии менее половины — всего 51 евро.
При долгосрочном недоинвестировании в профилактику создаётся лишняя нагрузка на систему здравоохранения. Дополнительные риски устойчивости создаёт низкий уровень доверия общества — 32% жителей верят, что пандемия COVID-19 была заговором, что снижает доверие к системе здравоохранения в целом.
Зато хорошо с вакцинацией
В Латвии второй самый низкий показатель доступности инновационных лекарств в ЕС: из всех медикаментов, зарегистрированных в ЕС после 2020 года, в Латвии доступны лишь 17%. Сроки появления новых препаратов в стране находятся на среднем уровне по Европе. Позитивным является то, что процесс включения медикаментов в систему компенсации прозрачен. В то же время недостаточное финансирование этой системы не позволяет обеспечить устойчивое планирование и стабильность, снижая её устойчивость.
Тем не менее Латвия демонстрирует высокие показатели охвата вакцинацией. Например, охват вакцинацией против вируса папилломы человека (HPV) составляет 51%. Эти показатели помогают объяснить, почему в отчёте ЕС о старении населения Латвия названа одной из наиболее перспективных стран, которые в будущем могут улучшить показатели здоровья и сократить расходы на стационарную помощь при условии улучшения эффективности системы здравоохранения и увеличения финансирования отрасли уже сейчас.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийское здравоохранение приготовило приятный сюрприз многим жителям страны.