Латвийское здравоохранение объявлено одним из трех самых худших в ЕС, зато с вакцинацией все отлично!

В Латвии второй самый низкий показатель доступности инновационных лекарств в ЕС: из всех медикаментов, зарегистрированных в ЕС после 2020 года, в Латвии доступны лишь 17%. Сроки появления новых препаратов в стране находятся на среднем уровне по Европе. Позитивным является то, что процесс включения медикаментов в систему компенсации прозрачен. В то же время недостаточное финансирование этой системы не позволяет обеспечить устойчивое планирование и стабильность, снижая её устойчивость.