Определены страны мира, гражданство которых можно получить легче всего
Издание HowStuffWorks составило рейтинг стран, чьи паспорта легче всего получить. "Легче" означает то, что в ряде случаев можно претендовать на гражданство, просто вложив определенную сумму в недвижимость, если, конечно, есть такие средства.
В зависимости от страны, гражданство можно получить через инвестиции, происхождение или проживание. Эти государства упростили процедуры для иностранных граждан, желающих получить их гражданство.
Доминика предлагает одну из самых доступных в мире программ гражданства за инвестиции. Иностранцы могут получить гражданство всего за несколько месяцев, вложив минимальную сумму в Фонд экономической диверсификации или приобретя недвижимость. Гражданство Доминики дает безвизовый доступ более чем в 140 стран, включая страны Шенгенской зоны. Программа не требует проживания в стране и допускает двойное гражданство, что делает ее удобной для глобальной мобильности.
Ирландия предоставляет возможность получить гражданство по происхождению. Если у заявителя есть ирландские корни, он может претендовать на гражданство, если один из родителей родился в Ирландии, либо если в Ирландии родился дедушка или бабушка. В последнем случае необходимо зарегистрироваться в Реестре иностранных рождений. Ирландское гражданство дает паспорт Европейского союза и безвизовый доступ по всей территории ЕС. Допускается двойное гражданство, экзамен на знание языка не требуется.
Турция предлагает гражданство через прямые инвестиции. При покупке недвижимости стоимостью не менее 400 тысяч долларов США можно получить гражданство в течение нескольких месяцев. Программа не требует проживания в стране и отказа от первоначального гражданства. Обладатели турецкого паспорта пользуются безвизовым или упрощенным въездом во все большее число стран, а Турция активно ведет переговоры о новых соглашениях об отмене виз.
Португалия известна своей программой «золотой визы», одной из самых популярных в странах Европейского союза. Она предоставляет путь к гражданству после пяти лет легального проживания при выполнении всех требований, включая сдачу базового экзамена по португальскому языку. Возможны различные инвестиционные варианты, включая вложения в венчурные фонды или недвижимость. Двойное гражданство разрешено, а граждане получают безвизовый доступ в страны Шенгена.
Вануату предоставляет гражданство через программу поддержки развития. Процесс очень быстрый, гражданство можно получить менее чем за два месяца при минимальном взносе в государственные фонды. Эта тихоокеанская страна дает безвизовый доступ более чем в 100 государств и не взимает налог на прирост капитала или доходы, полученные за границей. Это привлекательный вариант для тех, кому важно быстрое оформление с минимальными требованиями.
Италия предоставляет гражданство по происхождению, однако с 2025 года оно, как правило, ограничено лицами, у которых итальянцами были родители или бабушки и дедушки. Возможность получения гражданства через прабабушек, прадедушек или более дальних предков была отменена. Заявителям необходимо предоставить документы, подтверждающие прямую родственную линию с итальянским предком, включая свидетельства о рождении, браке и натурализации. Ограничений на количество гражданств нет, экзамен на знание языка при получении гражданства по происхождению не требуется.
