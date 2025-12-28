Определены страны мира, гражданство которых можно получить легче всего

Италия предоставляет гражданство по происхождению, однако с 2025 года оно, как правило, ограничено лицами, у которых итальянцами были родители или бабушки и дедушки. Возможность получения гражданства через прабабушек, прадедушек или более дальних предков была отменена. Заявителям необходимо предоставить документы, подтверждающие прямую родственную линию с итальянским предком, включая свидетельства о рождении, браке и натурализации. Ограничений на количество гражданств нет, экзамен на знание языка при получении гражданства по происхождению не требуется.