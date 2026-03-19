Нельзя даже на лечение: почему латвийцам опять не разрешили использовать свои пенсионные накопления
Жителям Латвии снова не позволили получить доступ к своим пенсионным накоплениям: парламент отклонил предложения оппозиции, которые могли бы разрешить использовать деньги на лечение, жилье или погашение долгов.
Парламентарии в четверг вновь отклонили предложения оппозиционных партий — "Латвия на первом месте" (LPV) и Национальное объединение (NA) — разрешить жителям изымать накопления второго пенсионного уровня, то есть накопительной пенсионной схемы.
В LPV пояснили, что цель законопроектов — расширить возможности участников накопительной пенсионной схемы распоряжаться накопленным капиталом, предусмотрев несколько альтернатив его использования, в том числе возможность получить капитал полностью или частично до обращения за пенсией по возрасту.
Партия предлагала установить, что участник накопительной пенсионной схемы имеет право получить средства из накопленного пенсионного капитала, если их использование обосновано восстановлением или улучшением состояния здоровья, в том числе для приобретения медицинских устройств или лекарств, оплаты медицинских операций или медицинского ухода.
Также LPV предлагала разрешить получать средства из накопленного пенсионного капитала для погашения долговых обязательств, приобретения первого или единственного жилого имущества.
LPV также призывала уточнить регулирование, четко определив критерии, по которым устанавливается, включается ли накопленный пенсионный капитал после смерти участника в наследственную массу и наследуется в порядке, установленном Гражданским законом, или же зачисляется в специальный бюджет государственной пенсии. Таким образом, по мнению LPV, была бы обеспечена большая правовая определенность в отношении правового режима накопленного пенсионного капитала.
В свою очередь NA предлагала разрешить получать средства из накопленного пенсионного капитала для обеспечения участника накопительной пенсионной схемы или членов его семьи необходимыми медицинскими устройствами или медикаментами, а также для восстановления или улучшения состояния здоровья, включая оплату медицинских операций или медицинского ухода.
По мнению NA, таким образом людям была бы обеспечена возможность получать медицинские услуги в тот момент, когда они необходимы, обеспечивая максимально эффективное лечение, сокращая время болезни и обеспечивая более быстрое выздоровление, что, в свою очередь, по мнению NA, принесло бы выгоду экономике страны за счет непрерывной доступности человеческих ресурсов, снижая нагрузку на государственную социальную систему, уменьшая использование государственных пособий и инструментов социальной помощи.
Уже сообщалось, что две недели назад подобное предложение LPV было отклонено в голосованиях Сейма, так как набрало лишь немного более 20 голосов — инициативу LPV поддержали также бывшие и действующие депутаты партии «За стабильность» и несколько политиков Союза зеленых и крестьян. В свою очередь, на прошлой неделе парламентарии решили не включать подготовленные оппозиционными партиями поправки в повестку заседания Сейма.