Кто пострадает больше всех? Глава Банка Латвии о последствиях изъятия накоплений второго уровня

Например, в прошлом году были снижены комиссии управляющим, что дает людям больше преимуществ от второго уровня пенсий. Кроме того, большинство людей наконец-то выбирают правильные пенсионные фонды. "[Нужно обращать внимание] на эти вещи, а не говорить: бери, трать, а завтра мы не знаем, что будем делать. Это было бы очень опасно", - заявил Казакс.