Инара Петерсоне: пенсионная система Латвии рухнет, если разрешить массовое изъятие накоплений
В Латвии продолжается дискуссия о возможной отмене обязательности второго пенсионного уровня и разрешении досрочного изъятия накоплений. Представители банков и Минфина предупреждают о рисках, а в эфире TV24 Инара Петерсоне заявила: пенсионная система нашей страны может просто "рухнуть".
В Латвии обсуждается идея сделать второй пенсионный уровень добровольным. На платформе общественных инициатив Manabalss.lv уже собрано необходимые 10 000 подписей за призыв предоставить жителям право отказаться от участия во втором уровне. Параллельно идет сбор подписей за законодательное разрешение на добровольное полное или частичное изъятие накоплений.
Однако у этой инициативы есть и противники. Представители банков предупреждают, что массовое досрочное изъятие средств стало бы огромной стратегической ошибкой и поставило бы значительную часть будущих пенсионеров под риск бедности. Министерство финансов также считает, что превращение второго уровня в добровольный или разрешение на досрочное изъятие средств не соответствует долгосрочным целям пенсионной системы.
Свою позицию в программе "Preses klubs" на TV24 высказала вице-президент Латвийской конфедерации работодателей, исполнительный директор Ассоциации работодателей здравоохранения и депутат Бауского края Инара Петерсоне. По ее мнению, подобные изменения могут иметь разрушительные последствия.
"Рухнет. Вся пенсионная система рухнет", — заявила она.
Петерсоне указала, что уже сейчас в системе что-то не так: расчеты Министерства благосостояния показывают тенденцию к снижению коэффициента замещения дохода — то есть соотношения будущей пенсии к прежним заработкам. "Уже сейчас все расчеты, которые представляет Министерство благосостояния, показывают нисходящую тенденцию: чем позже ты выходишь на пенсию, тем меньший процент от прежнего дохода получаешь обратно. Это, на мой взгляд, уже совершенно другой серьезный вопрос", — отметила она.
По словам Петерсоне, ранее существовала возможность при достижении пенсионного возраста выбирать, как распорядиться средствами второго уровня. "Когда ты достигал пенсионного возраста, ты мог выбрать: либо добавить второй уровень к первому и получать немного большую пенсию каждый месяц, либо сразу получить всю сумму. Например, если нужны деньги на лечение, решение проблем со здоровьем, жилье или другие жизненные ситуации. Сейчас этого больше сделать нельзя", — сказала она.
Отдельное внимание Петерсоне обратила на вопрос наследования накоплений второго пенсионного уровня. По ее словам, формально второй уровень считается персонализированным — это средства, сформированные из уплаченных налогов работника и работодателя. "Мы говорим, что второй пенсионный уровень — персонализированный. Это мои деньги, которые из моих налогов заплачены мной и моим работодателем. Это мой фонд", — подчеркнула она. Однако, по ее словам, при наследовании возникает проблема: если наследник решает получить средства на свой счет, он обязан заплатить. "Если ты выбираешь вариант перечисления денег на счет, нужно заплатить подоходный налог — 25,5%. То есть четверть суммы снова нужно отдать государству. Это огромные деньги — не 5 и не 10 процентов", — отметила Петерсоне.
При этом, если средства переводятся в пенсионный капитал наследника и присоединяются к его второму уровню, налог платить не нужно. По мнению Петерсоне, это создает своего рода принудительный механизм. "Получается, это одни и те же деньги, но если ты хочешь получить их на руки — платишь налог. Это выглядит как механизм принуждения, хотя нам говорят, что это мои деньги и я могу распоряжаться ими по своему усмотрению", — заявила она.