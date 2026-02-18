Инара Петерсоне: пенсионная система Латвии рухнет, если разрешить массовое изъятие накоплений

Отдельное внимание Петерсоне обратила на вопрос наследования накоплений второго пенсионного уровня. По ее словам, формально второй уровень считается персонализированным — это средства, сформированные из уплаченных налогов работника и работодателя. "Мы говорим, что второй пенсионный уровень — персонализированный. Это мои деньги, которые из моих налогов заплачены мной и моим работодателем. Это мой фонд", — подчеркнула она. Однако, по ее словам, при наследовании возникает проблема: если наследник решает получить средства на свой счет, он обязан заплатить. "Если ты выбираешь вариант перечисления денег на счет, нужно заплатить подоходный налог — 25,5%. То есть четверть суммы снова нужно отдать государству. Это огромные деньги — не 5 и не 10 процентов", — отметила Петерсоне.