Минфин сказал "нет": досрочное изъятие накоплений противоречит целям пенсионной системы

В инициативе указано, что в настоящее время у всех родившихся после 1971 года в обязательном порядке удерживается 6% дохода, которые направляются в частные пенсионные фонды. По мнению партии, у этих фондов нет обязанности ни сохранять, ни приумножать средства, «в результате чего в долгосрочной перспективе жители несут убытки, а потенциальные пенсии могут быть меньше внесённой суммы».