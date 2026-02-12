Минфин сказал "нет": досрочное изъятие накоплений противоречит целям пенсионной системы
Министерство финансов считает, что превращение второго пенсионного уровня в добровольный или предоставление возможности досрочно изымать накопленные средства не соответствует долгосрочным целям пенсионной системы.
Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве финансов, комментируя собранные на платформе общественных инициатив Manabalss.lv подписи за предложение сделать второй пенсионный уровень добровольным.
В Минфине подчёркивают, что государственная накопительная пенсия, или второй пенсионный уровень, является важной частью пенсионной системы Латвии, цель которой — обеспечить жителям дополнительные доходы в старости и снизить риск бедности в будущем.
Министерство поясняет, что второй пенсионный уровень создан как долгосрочный механизм накопления, при котором часть социальных взносов инвестируется на финансовых рынках для постепенного увеличения капитала.
Также в Минфине отмечают, что опыт Эстонии показывает: решение разрешить досрочное изъятие накоплений второго пенсионного уровня уже оценивается критически, поскольку для части жителей это в будущем может привести к существенному снижению пенсионных доходов и увеличению рисков социальной незащищённости.
Как сообщалось ранее, на платформе Manabalss.lv были собраны необходимые 10 000 подписей за инициативу сделать второй пенсионный уровень добровольным.
Инициативу подала не представленная в Сейме партия «Platforma 21» (ранее — «Katram un katrai»), которую в своё время основал Алдис Гобземс (ныне — Ариго Торо).
В инициативе указано, что в настоящее время у всех родившихся после 1971 года в обязательном порядке удерживается 6% дохода, которые направляются в частные пенсионные фонды. По мнению партии, у этих фондов нет обязанности ни сохранять, ни приумножать средства, «в результате чего в долгосрочной перспективе жители несут убытки, а потенциальные пенсии могут быть меньше внесённой суммы».
По мнению партии, в Латвии высокие налоги на рабочую силу, что снижает конкурентоспособность экономики и способствует развитию теневой экономики. Партия предлагает предоставить жителям свободный выбор — продолжать накапливать средства во втором пенсионном уровне, перевести накопленный капитал в первый уровень или изъять его, а тем, кто откажется от второго уровня, снизить социальные взносы на 6%, «тем самым увеличив располагаемый доход и стимулируя оборот денег в латвийской экономике».
Кроме того, на платформе Manabalss.lv собираются подписи за инициативу, предлагающую закрепить в законе возможность добровольно изымать накопления второго пенсионного уровня полностью или частично. Автор этой инициативы — Гиртс Бумберс, который считает, что изъятие средств из второго пенсионного уровня обеспечит жителям большую финансовую безопасность и снизит риск оказаться в трудном материальном положении. За эту инициативу собрано около 6000 подписей.
Как сообщалось, в 2021 году в Эстонии вступила в силу пенсионная реформа, в результате которой второй пенсионный уровень, ранее обязательный, стал добровольным. Помимо возможности увеличить взносы, появилась возможность приостановить платежи или досрочно изъять средства, уплатив налоги. Свои накопления из второго пенсионного уровня вывели более 270 000 человек.
Министерство финансов Эстонии разработало проект поправок к пенсионному закону, предусматривающий, что возможность повторного участия во втором пенсионном уровне будет предоставляться не через десять лет, как сейчас, а через пять. Кроме того, согласно планам министерства, будет разрешено изымать только часть пенсионных накоплений.