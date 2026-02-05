Жителям Латвии объяснили, как случайно не уменьшить размер своей будущей пенсии

Часть социальных взносов каждого экономически активного жителя направляется на его личные пенсионные накопления 2-го уровня. На этом уровне аккумулируется 5 % от доходов, что в долгосрочной перспективе может сформировать значительные средства на старость. Размер будущей пенсии зависит как от качества управления накоплениями, так и от выбранного пенсионного плана — соответствует ли он возрасту конкретного человека и его толерантности к риску на данном этапе жизни. Чем большая доля инвестиций плана размещается в акциях и других аналогичных инструментах, тем выше возможная прибыль.