Жителям Латвии объяснили, как случайно не уменьшить размер своей будущей пенсии
В Латвии у каждого наемного работника есть возможность выбрать инвестиционный план второго пенсионного уровня, однако нередко возникает вопрос — как понять, какой из них подойдет именно мне? О том, как выбрать наиболее подходящее решение уже сегодня, рассказали эксперты Luminor.
Часть социальных взносов каждого экономически активного жителя направляется на его личные пенсионные накопления 2-го уровня. На этом уровне аккумулируется 5 % от доходов, что в долгосрочной перспективе может сформировать значительные средства на старость. Размер будущей пенсии зависит как от качества управления накоплениями, так и от выбранного пенсионного плана — соответствует ли он возрасту конкретного человека и его толерантности к риску на данном этапе жизни. Чем большая доля инвестиций плана размещается в акциях и других аналогичных инструментах, тем выше возможная прибыль.
Как показывают наблюдения экспертов банка Luminor, существуют две группы общества, которые по-прежнему чаще выбирают неподходящие планы, — молодежь, только начинающая трудовую деятельность, и люди, которые в ближайшее время достигнут пенсионного возраста.
Молодым людям, которые недавно начали трудовую деятельность, особенно важно тщательно оценить свой пенсионный план. Основное различие пенсионных планов заключается прежде всего в структуре инвестиций, а именно в том, какую долю средств они вкладывают в акции. Хотя планы с более высокой долей инвестиций в акции испытывают большие колебания рынка, именно повышенный риск в долгосрочной перспективе может принести более высокую отдачу.
Рекомендуемый момент, когда экономически активным жителям, выбравшим пенсионный план, соответствующий их возрасту, следует снижать инвестиционный риск или менять пенсионный план, наступает после 50 лет. На этом этапе жизни рекомендуется переходить на более консервативный пенсионный план и в дальнейшем пересматривать его как минимум раз в пять лет, обеспечивая максимально сбалансированный путь к финансово стабильной старости. При возникновении сомнений рекомендуется консультироваться с финансовым специалистом, чтобы подобрать наиболее подходящее решение для конкретной ситуации.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что один из крупнейших банков Латвии выступил с сообщением о пенсионных накоплениях своих клиентов.