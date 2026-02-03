Один из крупнейших банков Латвии выступил с сообщением о пенсионных накоплениях своих клиентов
Чтобы помочь жителям легче ориентироваться в предложении пенсионных планов и принимать более взвешенные решения о своих накоплениях, SEB Investment Management с 1 февраля этого года изменил названия пенсионных планов второго уровня.
Данные SEB показывают, что почти 40% участников пенсионного второго уровня по-прежнему находятся в планах, не соответствующих их возрасту, что в долгосрочной перспективе может ограничивать потенциал роста накоплений и снижать размер будущей пенсии. Хотя за последние полтора года число клиентов, выбравших подходящий по возрасту план, выросло на 10%, ситуация все еще указывает на необходимость улучшения понимания и упрощения выбора.
Смена названий планов происходит автоматически, и клиентам не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. При этом инвестиционные стратегии и принципы управления накоплениями не изменились. Новый подход поможет жителям лучше понять, что в более молодом возрасте для пенсионных накоплений обычно подходят более активные планы с более высоким потенциалом роста, тогда как по мере приближения к пенсионному возрасту более важными становятся сохранение накопленного капитала и стабильность.
SEB призывает клиентов убедиться, что их пенсионный план второго уровня соответствует текущему возрасту и долгосрочным финансовым целям. Информация о выбранном плане и его соответствии возрасту доступна в интернет-банке SEB, а также заинтересованные лица могут получить консультации на сайте SEB и в центрах обслуживания клиентов.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что многим жителям Латвии пенсии не смогут обеспечить достойный доход. Что они тогда будут делать?