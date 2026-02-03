Один из крупнейших банков Латвии выступил с сообщением о пенсионных накоплениях своих клиентов

Смена названий планов происходит автоматически, и клиентам не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. При этом инвестиционные стратегии и принципы управления накоплениями не изменились. Новый подход поможет жителям лучше понять, что в более молодом возрасте для пенсионных накоплений обычно подходят более активные планы с более высоким потенциалом роста, тогда как по мере приближения к пенсионному возрасту более важными становятся сохранение накопленного капитала и стабильность.