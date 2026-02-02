Многим жителям Латвии пенсии не смогут обеспечить достойный доход. Что они тогда будут делать?
Что бы сделали жители Эстонии и Латвии, если при достижении пенсионного возраста выяснится, что для желаемого образа жизни дохода недостаточно? Исследование показало, что в большинстве случаев люди продолжают работать или ищут дополнительные источники дохода, тогда как на снижение качества жизни, например на переезд в жилье меньшей площади, идти скорее не готовы. Об этом пишет эстонское издание Postimees.
Согласно опросу банка Citadele, наиболее вероятным способом компенсировать финансовый дефицит в пенсионном возрасте люди считают продолжение работы или поиск дополнительного дохода. В Эстонии 46% респондентов продолжили бы наемную работу, а 45% искали бы работу с частичной занятостью или другие источники дополнительного дохода.
Существенное сокращение повседневных расходов рассматривали бы 28%, а 22% отказались бы от путешествий, культурных мероприятий и развлечений. Лишь 16% переехали бы в меньшее или более дешевое жилье.
По словам руководителя розничного банкинга в Балтии и члена правления Citadele Эдварда Ребане, результаты отражают более широкую тенденцию: в условиях неопределенности первым решением видят продолжение работы, а не последствия заранее принятых финансовых решений.
Банк Citadele провел аналогичный опрос и в Латвии. В целом ответы были схожими, однако как важная тенденция выделилось то, что жители Эстонии, по-видимому, более готовы идти на уступки в качестве жизни и при этом менее склонны продолжать работать. Среди эстонцев 46% отметили, что продолжили бы наемную работу, а 45% искали бы дополнительный доход. В Латвии соответствующие показатели составили 54% и 49%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что большинство жителей Латвии по-прежнему упускают возможность увеличить размер своих будущих пенсий.