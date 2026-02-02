Многим жителям Латвии пенсии не смогут обеспечить достойный доход. Что они тогда будут делать?

Банк Citadele провел аналогичный опрос и в Латвии. В целом ответы были схожими, однако как важная тенденция выделилось то, что жители Эстонии, по-видимому, более готовы идти на уступки в качестве жизни и при этом менее склонны продолжать работать. Среди эстонцев 46% отметили, что продолжили бы наемную работу, а 45% искали бы дополнительный доход. В Латвии соответствующие показатели составили 54% и 49%.