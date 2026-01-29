Большинство жителей Латвии по-прежнему упускают возможность увеличить размер своих будущих пенсий
Несмотря на то что выбор решения по второму пенсионному уровню напрямую влияет на доходы в старости, большинство жителей Латвии оставляют свои накопления на самотек, свидетельствуют данные опроса, проведенного дочерней компанией банка Citadele — CBL Asset Management.
На вопрос об инвестировании своего пенсионного накопления во втором уровне в акции или облигации большинство, или 70% опрошенных, ответили неопределенно либо уклонились от ответа. «Лишь 6% респондентов были бы готовы вложить весь свой пенсионный капитал второго уровня в акции, хотя лучшая практика финансовой отрасли показывает: чем больше времени остается до выхода на пенсию, тем более высокая доля акций в долгосрочной перспективе может способствовать росту накоплений. В свою очередь, высокая доля неопределившихся респондентов, ответивших “не знаю” или “трудно сказать”, указывает на недостаточное понимание инвестиционных стратегий и их влияния на пенсионный капитал», — поясняют эксперты CBL Asset Management.
Похожее непонимание и нерешительность наблюдаются и в отношении управления пенсионными накоплениями. Каждый третий респондент отдает предпочтение активному управлению, каждый четвертый — пассивному, тогда как большинство не смогли выбрать конкретный подход. Активный подход к управлению означает, что управляющий инвестициями целенаправленно принимает инвестиционные решения с целью превзойти общий результат финансового рынка, тогда как пассивная инвестиционная стратегия стремится как можно точнее копировать рынок, повторяя его результат. «Данные опроса показывают, что люди по-прежнему не до конца понимают принципы инвестирования и избегают принятия решений относительно своего пенсионного капитала, даже если в долгосрочной перспективе они существенно влияют на качество жизни в старости. Понимание риска, инвестиционных стратегий и, что наиболее важно, выбор пенсионного плана второго и третьего уровней, соответствующего своему возрасту, является одним из самых важных шагов, которые каждый может сделать ради своей финансовой безопасности», — отмечают специалисты.
