Большинство жителей Латвии по-прежнему упускают возможность увеличить размер своих будущих пенсий

Похожее непонимание и нерешительность наблюдаются и в отношении управления пенсионными накоплениями. Каждый третий респондент отдает предпочтение активному управлению, каждый четвертый — пассивному, тогда как большинство не смогли выбрать конкретный подход. Активный подход к управлению означает, что управляющий инвестициями целенаправленно принимает инвестиционные решения с целью превзойти общий результат финансового рынка, тогда как пассивная инвестиционная стратегия стремится как можно точнее копировать рынок, повторяя его результат. «Данные опроса показывают, что люди по-прежнему не до конца понимают принципы инвестирования и избегают принятия решений относительно своего пенсионного капитала, даже если в долгосрочной перспективе они существенно влияют на качество жизни в старости. Понимание риска, инвестиционных стратегий и, что наиболее важно, выбор пенсионного плана второго и третьего уровней, соответствующего своему возрасту, является одним из самых важных шагов, которые каждый может сделать ради своей финансовой безопасности», — отмечают специалисты.