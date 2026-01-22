Собирающиеся на пенсию латвийцы больше всего ценят этот бонус от работодателей
Медицинская страховка - лучший подарок.
Собирающиеся на пенсию латвийцы больше всего ценят этот бонус от работодателей

Среди предоставляемых работодателями льгот, которые жители Латвии ценят больше всего, есть как несколько «классических бонусов», так и те, которые появились сравнительно недавно. Большинство, или 75 процентов, называют наиболее значимой льготой медицинское страхование, а 49 процентов — гибкий рабочий график, свидетельствуют данные опроса, проведенного страховой компанией BALTA.

Опрос показал, что медицинское страхование больше всего ценят женщины, люди предпенсионного и пенсионного возраста, а также работающие с средними и высокими доходами. В свою очередь гибкий рабочий график как важное преимущество особенно подчеркивают молодежь, руководители, офисные работники и опрошенные, у которых есть несовершеннолетние дети.

Достаточно высоко оцениваются и возможности профессионального развития, которые как значимую льготу отмечает почти каждый третий респондент. В то же время полностью или частично оплаченные обеды и регулярная доступность фруктов или закусок на рабочем месте ценятся каждым пятым, особенно молодежью. Это привлекательно и для многодетных родителей, для которых важно сэкономить время, не готовя обеды в офис или не посещая заведения общественного питания.

Но основным фактором, который побуждает работников в Латвии работать ответственно и достигать максимально возможных результатов, является заработная плата — ее как значимую отмечают 75 процентов респондентов. 

Существенную роль играет также позитивная рабочая атмосфера (42 процента), безопасная и стабильная рабочая среда (35 процентов), осмысленная работа с четко определенными целями и задачами (30 процентов) и возможности карьерного роста (25 процентов).

Позитивная рабочая среда, хорошие отношения с коллегами и регулярная оценка со стороны руководства значительно сильнее влияют на мотивацию женщин, чем мужчин, тогда как безопасная и стабильная рабочая среда особенно важна для мотивации людей среднего и предпенсионного возраста. Работники с высшим образованием больше задумываются о возможностях карьерного роста, подчеркивая значимость осмысленной работы с четкими целями.

