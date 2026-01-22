Собирающиеся на пенсию латвийцы больше всего ценят этот бонус от работодателей

Достаточно высоко оцениваются и возможности профессионального развития, которые как значимую льготу отмечает почти каждый третий респондент. В то же время полностью или частично оплаченные обеды и регулярная доступность фруктов или закусок на рабочем месте ценятся каждым пятым, особенно молодежью. Это привлекательно и для многодетных родителей, для которых важно сэкономить время, не готовя обеды в офис или не посещая заведения общественного питания.