Специалисты предупреждают - скоро цены на топливо пойдут вверх. А дефицит нам не грозит?

По его словам, биржевые цены на нефтепродукты выросли примерно на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Если такой уровень цен сохранится, вероятно, постепенное повышение цен будет наблюдаться и на латвийских АЗС, так как латвийские дилеры обычно закупают бензин по биржевым ценам, а скорость, с которой повышение дойдет до конечного потребителя, зависит от логистики и запасов топлива на базах. В то же время Виба отметил, что текущая геополитическая ситуация не повлияла и не повлияет в будущем на выполнение договоров компании с производителями топлива.