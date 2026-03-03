Специалисты предупреждают - скоро цены на топливо пойдут вверх. А дефицит нам не грозит?
Конфликт на Ближнем Востоке, скорее всего, постепенно приведет к росту цен на топливо в Латвии, сообщили опрошенные представители торговых компаний.
Как рассказал агентству ЛЕТА председатель правления Virši-A Янис Виба, через Ормузский пролив проходит около 20% всего объема потребляемой в мире нефти и сжиженного газа, поэтому любые ограничения судоходства в проливе немедленно негативно скажутся на предложении нефти на мировых рынках и, соответственно, повысят цены на нефтепродукты.
По его словам, биржевые цены на нефтепродукты выросли примерно на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Если такой уровень цен сохранится, вероятно, постепенное повышение цен будет наблюдаться и на латвийских АЗС, так как латвийские дилеры обычно закупают бензин по биржевым ценам, а скорость, с которой повышение дойдет до конечного потребителя, зависит от логистики и запасов топлива на базах. В то же время Виба отметил, что текущая геополитическая ситуация не повлияла и не повлияет в будущем на выполнение договоров компании с производителями топлива.
Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев горючим Иева Лигере рассказала, что напряженность на Ближнем Востоке и нарушение судоходства в Ормузском проливе вызвали немедленную реакцию на мировых биржах, что привело к резкому росту цен на нефть. Учитывая критическую важность региона для мирового экспорта энергоносителей, любая нестабильность напрямую влияет на стоимость ресурсов во всем мире.
Что касается ситуации в Латвии, то цены на топливо в Латвии напрямую зависят от цен на нефтепродукты на бирже и курса евро к доллару США, и нынешний 10-процентный скачок на бирже также неизбежно повысит давление на розничные цены в Латвии. Однако изменения на рынке происходят постепенно, с учетом имеющихся у торговцев запасов и конкурентной среды.
Лигере добавила, что пока рано предсказывать точный размер повышения цен на топливо, поскольку это будет зависеть от того, насколько вырастут цены на биржах и как долго они останутся на соответствующих уровнях, а также от того, будет ли полностью восстановлено безопасное движение танкеров.
Она также подчеркнула, что, несмотря на геополитические риски, доступность топлива в Латвии в настоящее время не находится под угрозой.
Представители Neste Latvija сказали, что на цены топлива влияют многие факторы, в том числе цены на мировом рынке, курсы валют, налоги и местная конкуренция, и все это вместе с глобальными событиями влияет на цены на заправках. Поэтому будущее развитие цен на топливо прогнозировать трудно.