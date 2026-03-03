Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 3 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Будьте готовы к тому, что сегодня далеко не все у вас будет получаться с первой попытки. Не огорчайтесь. С четвертой-пятой обязательно получится. Если, конечно, умственной энергии хватит.
Телец
Сегодня вас может одолеть нерешительность. Весьма раздражающее качество, но сейчас оно будет вашим союзником. Раз вы не можете на что-то решиться, значит тому есть причины, и стоит все еще раз хорошенько обдумать.
Близнецы
Никто не идеален, и вас это тоже касается. Сегодня вам придется признать свою неправоту, причем лучше поторопиться, пока вас не ткнули в нее носом.
Рак
Вы, возможно, гораздо больше зависите от других, чем думаете. Придется признать этот несколько удручающий факт и вести себя соответственно.
Лев
Сегодня вас могут несколько утомить ваши собственные мысли. Они будут просто-таки оглушительны. Лучший способ от них отвлечься, если, конечно, вы этого желаете, - это заняться проблемами друга, родственника, знакомого ...
Дева
Сегодня успех ваших действий будет зависеть лишь от их обдуманности и своевременности. Никакие неожиданности помешать вам не должны.
Весы
Лучшее, что вы могли бы сделать сегодня - это переждать, экономя силы. Можно конечно попробовать прорваться прямо сейчас, но толку от этого будет немного.
Скорпион
Сегодня, возможно, вы не сможете добиться желаемого, однако получите некоторый промежуточный результат, который, при ближайшем рассмотрении может оказаться чуть ли не более ценным, чем конечная цель.
Стрелец
Ваши шансы на успех сегодня велики как никогда. Ваши соперники могут победить только в том случае, если сумеют спровоцировать вас на резкую смену курса деятельности.
Козерог
Ваше счастье совсем рядом, так что отправляться на его поиски за тридевять земель в тридесятое царство совсем не обязательно. Только время зря потеряете.
Водолей
Сегодня вами будут владеть смешанные чувства. Возможно, вам придется и плакать и смеяться одновременно. Запаситесь валерьянкой.
Рыбы
Сегодня на личную жизнь можете не рассчитывать. Ни на вечер, ни, тем более на дневное время лучше ничего не планировать, чтобы никто не обижался.