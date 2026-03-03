В Елгавском крае проблема - пенсионеры не могут попасть к врачу, дети - в школу
Продолжающийся дефицит водителей привёл к тому, что в понедельник, 2 марта, перевозчик AS «Talsu autotransports» отменил три рейса в направлении Елгавы.
Самоуправление получило несколько жалоб и обращений жителей с призывом подключиться к решению проблемы. Указывая на значимость региональных перевозок в повседневной жизни жителей, самоуправление Елгавского края в сотрудничестве с ответственными инстанциями призывает как можно скорее найти решение для обеспечения работы общественного транспорта.
«В последнее время проблемы с обеспечением услуги общественного транспорта значительно обострились, влияя на повседневную жизнь жителей Елгавского края. Необходимо подчеркнуть, что движение автобусного сообщения — крайне важный вопрос, который следует рассматривать на государственном уровне, при этом решение нужно найти незамедлительно: оно не только обеспечивает жителям возможность добраться до места работы и медицинских учреждений, но и влияет на подвозку детей к образовательным учреждениям. Самоуправление поддерживает коммуникацию с Автотранспортной дирекцией, в компетенцию которой входит организация услуги общественного транспорта на маршрутах регионального значения. В пределах возможного мы включились в решение вопроса, консультировались также с Союзом самоуправлений Латвии, однако важна совместная работа всех учреждений, чтобы прийти к оперативному долгосрочному решению», — заявил председатель думы Елгавского края Ингус Залитис.
Информация об отмененных рейсах доступна на сайте Автотранспортной дирекции: https://www.atd.lv/lv/atceltiereisi
Самоуправление призывает жителей следить за актуальной информацией и заблаговременно планировать свои поездки.