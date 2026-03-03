В Елгавском крае проблема - пенсионеры не могут попасть к врачу, дети - в школу

«В последнее время проблемы с обеспечением услуги общественного транспорта значительно обострились, влияя на повседневную жизнь жителей Елгавского края. Необходимо подчеркнуть, что движение автобусного сообщения — крайне важный вопрос, который следует рассматривать на государственном уровне, при этом решение нужно найти незамедлительно: оно не только обеспечивает жителям возможность добраться до места работы и медицинских учреждений, но и влияет на подвозку детей к образовательным учреждениям. Самоуправление поддерживает коммуникацию с Автотранспортной дирекцией, в компетенцию которой входит организация услуги общественного транспорта на маршрутах регионального значения. В пределах возможного мы включились в решение вопроса, консультировались также с Союзом самоуправлений Латвии, однако важна совместная работа всех учреждений, чтобы прийти к оперативному долгосрочному решению», — заявил председатель думы Елгавского края Ингус Залитис.