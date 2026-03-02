60 адвокатов будут консультировать жителей Латвии бесплатно - как записаться

Бесплатные консультации будут оказывать около 60 присяжных адвокатов и их помощников из Риги и других городов, например: Даугавпилса, Екабпилса, Кулдиги, Лиепаи, Лимбажи, Лигатненского края, Огре, Резекне, Салдуса, Смилтене, Талси и Валмиеры. Часть коллег будет консультировать также дистанционно — онлайн посредством электронной почты или видеосвязи, а также по телефону.