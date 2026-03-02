60 адвокатов будут консультировать жителей Латвии бесплатно - как записаться
В этом году латвийская адвокатура празднует 105-летний юбилей. В рамках этого события, в числе прочего, будут организованы дни бесплатной юридической помощи, когда присяжные адвокаты и их помощники по мере своих возможностей и на добровольной основе будут предоставлять бесплатные юридические консультации.
Дни консультаций пройдут с 16 по 20 марта 2026 года (с понедельника по пятницу). В течение Дней адвокатуры жители по всей Латвии смогут получить бесплатные юридические консультации по различным отраслям права.
Ежегодно в рамках Дней адвокатуры жителям Латвии предоставляется около 1000 бесплатных консультаций по различным вопросам. В этом году Дни адвокатуры пройдут уже в 17-й раз.
Бесплатные консультации будут оказывать около 60 присяжных адвокатов и их помощников из Риги и других городов, например: Даугавпилса, Екабпилса, Кулдиги, Лиепаи, Лимбажи, Лигатненского края, Огре, Резекне, Салдуса, Смилтене, Талси и Валмиеры. Часть коллег будет консультировать также дистанционно — онлайн посредством электронной почты или видеосвязи, а также по телефону.
К бесплатным консультациям особенно приглашаются жители, которые до сих пор не имели возможности получить юридическую помощь адвоката из-за оплаты или иных ограничений.
Записаться на консультацию можно на сайте advokatura.lv в разделе «Дни адвокатуры», где доступен список адвокатов, их контактная информация, время приема и указание отраслей права, по которым они консультируют в рамках акции.
С выбранным адвокатом необходимо связаться индивидуально, чтобы согласовать время консультации и сферу права, в которой требуется помощь.
Дни адвокатуры Коллегия присяжных адвокатов Латвии учредила в 2010 году с целью популяризации миссии профессии присяжного адвоката — действовать в интересах общества, оказывая жителям практическую помощь по совести и с соблюдением лучших профессиональных стандартов.