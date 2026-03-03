Из-за войны на Ближнем Востоке в регионе застряли сотни латвийцев: "Мы не можем найти никакой информации!"
В связи с военными действиями на Ближнем Востоке в настоящее время в регионе оказались заблокированы сотни латвийцев, которые не знают, когда смогут вернуться домой, сообщают TV3 Ziņas.
Наибольшее число граждан Латвии сейчас застряло в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), где в консульском регистре уже зарегистрировались почти 500 человек.
«Наш рейс отменили, затем мы перерегистрировались — и его отменили снова. Сейчас у нас зарегистрирован вылет на раннее утро среды. Но состоится ли он, трудно сказать. Мы не можем найти никакой информации, но это, наверное, объективно — никто не может сказать, закончится ли это завтра или послезавтра», — рассказала новостям латвийская туристка Айя Шурма, которая сейчас находится в Дубае.
В Дубае также застряла группа из 30 туристов, отправившихся в поездку с туроператором Novatours.
«Первостепенная задача сейчас — обеспечить клиентам питание и проживание, то есть базовые услуги, и мы этим занимаемся. Понятно, что вылететь оттуда сейчас невозможно, и мы ждем информации от авиакомпаний», — заявила руководитель отдела продаж Novatours Лиана Пуделе-Индане.
Иева, которая в настоящее время находится в столице Катара Дохе, сообщила СМИ, что ее рейс, запланированный на воскресенье, перенесен на четверг, однако уверенности и в этой дате нет.
«Наша семья боится. Мы испытываем стресс, лично у меня действительно сильный стресс. С тех пор как все началось, я не могу нормально спать ни днем, ни ночью — сон нарушен, и взрывы постоянно будят», — рассказала женщина.
В Министерство иностранных дел Латвии пояснили, что, как и другие государства, в настоящее время не могут организовать эвакуационные рейсы, поскольку воздушное пространство над регионом, вовлеченным в конфликт, закрыто. Министерство призывает граждан оставаться на месте до стабилизации ситуации и следовать указаниям местных властей.
