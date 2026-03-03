Артур Шилов признан второй звездой прошедшей недели Национальной хоккейной лиги
Латвийский вратарь Артур Шилов признан вторым лучшим игроком прошедшей недели Национальной хоккейной лиги (NHL).
На прошлой неделе Артур Шилов в двух матчах, защищая ворота "Питтсбург Пингвинз", отразил 51 бросок из 52, показав коэффициент надежности 98,1% и помог команде одержать две победы. В матче против "Нью-Джерси Девилз" он справился с 29 бросками из 30, а в воскресной игре с "Вегас Голден Найтс" отразил 22 броска, проведя свой второй «сухой» матч в NHL.
Первой звездой недели был признан защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шейфер, а звание третьего лучшего игрока досталось нападающему "Миннесота Уайлд" Мэтт Болди. Шейфер на прошлой неделе в трех матчах забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. В этом сезоне он забил 20 голов в 61 игре и является лучшим снайпером среди игроков, проводящих свой первый сезон в NHL.
Болди, который в составе сборной США стал победителем Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, в трех матчах забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи. Он набирал очки в девяти матчах подряд и с 35 голами делит второе место в списке лучших снайперов лиги в текущем сезоне.