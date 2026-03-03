Артур Шилов признан второй звездой прошедшей недели Национальной хоккейной лиги

На прошлой неделе Артур Шилов в двух матчах, защищая ворота "Питтсбург Пингвинз", отразил 51 бросок из 52, показав коэффициент надежности 98,1% и помог команде одержать две победы. В матче против "Нью-Джерси Девилз" он справился с 29 бросками из 30, а в воскресной игре с "Вегас Голден Найтс" отразил 22 броска, проведя свой второй «сухой» матч в NHL.