Артур Шилов признан второй звездой прошедшей недели Национальной хоккейной лиги
Фото: Pittsburgh Penguins
Артур Шилов признан второй звездой прошедшей недели Национальной хоккейной лиги

Латвийский вратарь Артур Шилов признан вторым лучшим игроком прошедшей недели Национальной хоккейной лиги (NHL).

На прошлой неделе Артур Шилов в двух матчах, защищая ворота "Питтсбург Пингвинз", отразил 51 бросок из 52, показав коэффициент надежности 98,1% и помог команде одержать две победы. В матче против "Нью-Джерси Девилз" он справился с 29 бросками из 30, а в воскресной игре с "Вегас Голден Найтс" отразил 22 броска, проведя свой второй «сухой» матч в NHL.

Первой звездой недели был признан защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шейфер, а звание третьего лучшего игрока досталось нападающему "Миннесота Уайлд" Мэтт Болди. Шейфер на прошлой неделе в трех матчах забросил четыре шайбы и отдал одну результативную передачу. В этом сезоне он забил 20 голов в 61 игре и является лучшим снайпером среди игроков, проводящих свой первый сезон в NHL.

Болди, который в составе сборной США стал победителем Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо, в трех матчах забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи. Он набирал очки в девяти матчах подряд и с 35 голами делит второе место в списке лучших снайперов лиги в текущем сезоне.

