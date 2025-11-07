Артур Шилов отразил 28 бросков соперников.
Сегодня 13:48
ВИДЕО: Артур Шилов провел отличную игру и помог своей команде одержать победу в матче НХЛ
Латвийский вратарь Артур Шилов отразил 28 бросков в матче Национальной хоккейной лиги, в котором его команда «Питтсбург Пингвинс» одержала победу. «Пингвинс» на своем льду выиграли у «Вашингтон Кэпиталс» со счетом 5:3 (2:0, 1:3, 2:0).
Шилов справился с 28 из 31 броска, отразив 90,3% атак.
В первом периоде два гола в большинстве за «Пингвинс» забил Сидни Кросби. В начале второго периода Энтони Манта сделал счет 3:0, однако дальше Шилова переиграли Дилан Стром, Расмус Сандин и Том Уилсон, и счет сравнялся 3:3.
В середине заключительного периода еще одно большинство «Пингвинс» реализовал Брайан Раст, а за чуть более чем две минуты до конца основного времени Коннор Дьюар отправил шайбу в пустые ворота гостей, и «Питтсбург» закрепил победу.
«Пингвинс» имеют 20 очков в 15 матчах и занимают третье место в Восточной конференции. Следующий матч команда проведет в субботу в гостях у «Нью-Джерси Девилз».