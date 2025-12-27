Встречать Новый год будем в зимних условиях.
Латвия может войти в 2026-й со снегом: какой будет погода на рубеже года
Новый год в Латвии может пройти с настоящим зимним настроением: к рубежу года синоптики обещают снег и устойчивый минус. Днем температура будет держаться в пределах −2…−7°, а ночью местами опустится ниже −10°, поэтому встречать 1 января придется уже по-зимнему.
В начале новой недели ситуация останется похожей на ту, что есть сейчас: по-прежнему будет дуть порывистый ветер и во многих местах ожидаются осадки, главным образом снег и мокрый снег, поэтому на более широкой территории сформируется снежный покров. В страну продолжит постепенно поступать более прохладная воздушная масса, из-за чего температура будет иметь тенденцию к снижению, и по всей Латвии уже ни днем, ни ночью столбик термометра не поднимется выше отметки 0°.
На рубеже года в части территории страны ожидается снег, в западных и центральных районах осадки будут более интенсивными. Погода станет по-зимнему холодной: днем температура будет держаться в пределах −2…−7°, а ночью местами воздух остынет даже ниже −10°.