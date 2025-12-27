ФОТО: ветер повалил несколько новогодних елок в городах Латвии
Сильный порывистый ветер, который прошел по Латвии в субботу, повлиял не только на дороги и линии электропередачи, но и на праздничные украшения: в разных местах страны упало несколько новогодних елок. Одновременно по всей Латвии фиксировали десятки происшествий, связанных с непогодой, а синоптики продлили оранжевое предупреждение.
Упавшая елка в Вентспилсе:
Как сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте, в субботу до 20:00 служба получила 41 вызов на места разрушений, вызванных сильным ветром. В большинстве случаев деревья падали на проезжую часть, а в некоторых случаях на линии электропередачи, что могло стать причиной перебоев в электроснабжении.
Спасателям пришлось реагировать и на повреждения конструкций. В Вентспилсе на Большом проспекте демонтировали сорванную с пятиэтажного жилого дома кровельную панель. В Айзпуте Южнокурземского края убрали строительные леса, которые оторвались от стены дома и угрожали упасть на тротуар и проезжую часть.
По данным службы, больше всего вызовов поступило из Курземе, где зарегистрировано 13 случаев. В Рижском регионе было 12 вызовов, в Видземе и Земгале по шесть, в Риге три, в Латгале один. В большинстве ситуаций последствия ветра ликвидировали пожарные-спасатели, однако чуть более чем в десяти случаях информация о происшествиях была передана добровольным пожарным.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о сильном ветре: оно действует с субботы 11:00 до воскресенья 16:00. В ночь на воскресенье северо-западный ветер будет дуть умеренно сильно, а порывами на всей территории страны достигнет 15–19 м/с, в прибрежных районах 25–28 м/с.