ФОТО: ветер повалил несколько новогодних елок в городах Латвии

По данным службы, больше всего вызовов поступило из Курземе, где зарегистрировано 13 случаев. В Рижском регионе было 12 вызовов, в Видземе и Земгале по шесть, в Риге три, в Латгале один. В большинстве ситуаций последствия ветра ликвидировали пожарные-спасатели, однако чуть более чем в десяти случаях информация о происшествиях была передана добровольным пожарным.