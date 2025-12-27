Цены взлетели до рекорда: латвийцы вынуждены отказываться от любимого продукта
Шоколадная индустрия получила удар, которого давно не видела: какао-бобы на мировом рынке подорожали до рекордных уровней — и этот шок уже переформатировал полку и привычки покупателей.
Крупнейшим вызовом для производителя продуктов питания Orkla Latvija в этом году был и остается ситуация на мировом рынке какао-бобов, сообщил агентству LETA председатель правления SIA Orkla Latvija Томс Дидрихсон.
По его словам, за последние почти два года каждый производитель шоколадной продукции ощутил рост цен на какао-бобы: на мировом рынке фиксировались рекордно высокие цены — самые высокие с 1970-х годов.
Дидрихсон также отметил, что эта мировая тенденция уже повлияла на цены какао-продуктов и, хотя сейчас ситуация немного стабилизируется, вероятнее всего она будет влиять на них и в дальнейшем. Это меняет и потребительские привычки: наблюдается, что покупатели постепенно переходят от шоколадной продукции к другим товарам. В качестве примера он привел зефир, производство которого демонстрирует очень быстрый рост объемов — и это становится возможностью для данной категории.
Он подчеркнул, что рынок сырья нередко непредсказуем: на доступность влияют не только рыночные тенденции, но и погодные условия, качество урожая и другие факторы, которые производители продуктов питания не могут контролировать и точно прогнозировать. Учитывать это приходится каждый год, однако ситуация с какао-бобами стала неожиданностью, отметил Дидрихсон.
Кроме того, он сообщил, что в этом году Orkla Latvija при инвестициях почти 5 млн евро внедрила систему SAP — признанную в мире систему управления ресурсами предприятия, соответствующую современным требованиям.
Также, по его словам, начат строительный проект по развитию и расширению производства Spilva с инвестициями 5,4 млн евро. Цель проекта — обеспечить более рациональный производственный поток и возможности автоматизации, увеличить скорость производства и снизить нагрузку на персонал.