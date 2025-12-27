Цены взлетели до рекорда: латвийцы вынуждены отказываться от любимого продукта

Дидрихсон также отметил, что эта мировая тенденция уже повлияла на цены какао-продуктов и, хотя сейчас ситуация немного стабилизируется, вероятнее всего она будет влиять на них и в дальнейшем. Это меняет и потребительские привычки: наблюдается, что покупатели постепенно переходят от шоколадной продукции к другим товарам. В качестве примера он привел зефир, производство которого демонстрирует очень быстрый рост объемов — и это становится возможностью для данной категории.