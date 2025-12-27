Государство улучшит качество жизни латвийских пенсионеров в рамках одного проекта

В текущем учебном году "Школа сениоров в Риге" объединила около 60 участников, предложив разнообразные лекции и практические занятия по вопросам здоровья, социальной защищенности, пенсионной системы, цифровых навыков, кибербезопасности и рисков мошенничества. Сениоры имели возможность встречаться с представителями государственных и муниципальных структур, политиками, экспертами академического и негосударственного сектора, задавать актуальные для себя вопросы и участвовать в дискуссиях.