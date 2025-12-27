Государство улучшит качество жизни латвийских пенсионеров в рамках одного проекта
В следующем году в Латвии планируется реализовать пилотный проект, в рамках которого государственную поддержку получат 25 школ для сениоров, сообщило агентству Латвийское объединение обществ сениоров (Latvijas Senioru kopienu apvienība - LSKA).
Такое решение принято после положительного опыта, полученного LSKA при реализации в Риге уже третий учебный год проекта "Школа сениоров в Риге" (Senioru skola Rīgā). Цель пилотного проекта — улучшение качества жизни сениоров за счет поощрения непрерывного образования, социальной активности и участия в жизни общества.
В текущем учебном году "Школа сениоров в Риге" объединила около 60 участников, предложив разнообразные лекции и практические занятия по вопросам здоровья, социальной защищенности, пенсионной системы, цифровых навыков, кибербезопасности и рисков мошенничества. Сениоры имели возможность встречаться с представителями государственных и муниципальных структур, политиками, экспертами академического и негосударственного сектора, задавать актуальные для себя вопросы и участвовать в дискуссиях.
Помимо обучения были обеспечены бесплатные консультации по информационным технологиям, организованы экскурсии по культурно-историческим местам Латвии и мастер-классы, а также совместные мероприятия с жителями Украины, способствующие взаимной интеграции.
Высокая посещаемость, по оценке LSKA, свидетельствует об интересе сениоров к получению новых знаний и активному участию в общественной жизни.
Опыт объединения был учтен и при развитии в Латвии сети университетов третьего возраста — U3A. В результате этой инициативы возникла идея государственного пилотного проекта школ для сениоров, который планируется реализовать в сотрудничестве с Министерством благосостояния.
