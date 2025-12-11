Многие жители Латвии продолжают терять возможность увеличить размер своей будущей пенсии
фото: Shutterstock
Эти пенсионеры выбрали правильный план.
Полезные советы

Многие жители Латвии продолжают терять возможность увеличить размер своей будущей пенсии

Отдел информации

Otkrito.lv

Как сообщает Swedbank, за последние полтора года почти на 10% выросло число участников 2-го пенсионного уровня, которые адаптировали свой план к возрасту. Однако, хотя в целом уже 55% участников находятся в подходящем по возрасту пенсионном плане, почти половина, то есть 45%, по-прежнему формируют накопления в стратегии, которая им не подходит.

Устойчивая тенденция

В целом с 1 июля 2024 года на рынке наблюдается устойчивая тенденция: жители, особенно в возрастных группах до 54 лет, всё реже выбирают консервативные пенсионные планы и активно переходят на стратегии жизненного цикла. Новые участники 2-го пенсионного уровня часто выбирают как планы жизненного цикла с высокой долей акций, так и индексные планы, обеспечивающие более высокую доходность в долгосрочной перспективе.

Как отмечают эксперты, латвийский пенсионный рынок сейчас переживает очень здоровые изменения: участники всё активнее выбирают планы, которые в долгосрочном периоде обеспечивают больший потенциальный доход и лучше соответствуют их возрасту и жизненному циклу. 

Однако по всей стране почти половина участников пенсионных схем по-прежнему находятся в неподходящих по возрасту планах, поэтому важно продолжать информирование общества и повышать финансовую грамотность, чтобы каждый мог использовать потенциал своего пенсионного капитала в полной мере.

Многие жители не оценили

Как показывает проведённый Swedbank опрос, многие всё ещё не оценили соответствие своего пенсионного плана. Хотя 84% опрошенных знают, кто является их пенсионным управляющим, лишь 26% проверяли эту информацию недавно. Кроме того, только четверть жителей (25%) в последнее время меняли план 2-го уровня, тогда как 40% делали это давно.

Главными причинами смены плана были желание адаптировать инвестиционную стратегию к возрасту или жизненному этапу (34%), предложение, полученное от банка или управляющего (33%), либо самостоятельная инициатива найти наиболее выгодную стратегию для своего возраста или жизненного этапа (30%).

На вопрос, знают ли жители, как изменить план или управляющего 2-го пенсионного уровня, 55% считают, что знают и смогли бы внести изменения самостоятельно, 28% нуждались бы в помощи, а 17% признают, что не знают, где и как сделать этот шаг.

Темы

SwedbankПенсияКонсервативныеВторой пенсионный уровеньOtkrito.lv

Другие сейчас читают