Многие жители Латвии продолжают терять возможность увеличить размер своей будущей пенсии
Как сообщает Swedbank, за последние полтора года почти на 10% выросло число участников 2-го пенсионного уровня, которые адаптировали свой план к возрасту. Однако, хотя в целом уже 55% участников находятся в подходящем по возрасту пенсионном плане, почти половина, то есть 45%, по-прежнему формируют накопления в стратегии, которая им не подходит.
Устойчивая тенденция
В целом с 1 июля 2024 года на рынке наблюдается устойчивая тенденция: жители, особенно в возрастных группах до 54 лет, всё реже выбирают консервативные пенсионные планы и активно переходят на стратегии жизненного цикла. Новые участники 2-го пенсионного уровня часто выбирают как планы жизненного цикла с высокой долей акций, так и индексные планы, обеспечивающие более высокую доходность в долгосрочной перспективе.
Как отмечают эксперты, латвийский пенсионный рынок сейчас переживает очень здоровые изменения: участники всё активнее выбирают планы, которые в долгосрочном периоде обеспечивают больший потенциальный доход и лучше соответствуют их возрасту и жизненному циклу.
Однако по всей стране почти половина участников пенсионных схем по-прежнему находятся в неподходящих по возрасту планах, поэтому важно продолжать информирование общества и повышать финансовую грамотность, чтобы каждый мог использовать потенциал своего пенсионного капитала в полной мере.
Многие жители не оценили
Как показывает проведённый Swedbank опрос, многие всё ещё не оценили соответствие своего пенсионного плана. Хотя 84% опрошенных знают, кто является их пенсионным управляющим, лишь 26% проверяли эту информацию недавно. Кроме того, только четверть жителей (25%) в последнее время меняли план 2-го уровня, тогда как 40% делали это давно.
Главными причинами смены плана были желание адаптировать инвестиционную стратегию к возрасту или жизненному этапу (34%), предложение, полученное от банка или управляющего (33%), либо самостоятельная инициатива найти наиболее выгодную стратегию для своего возраста или жизненного этапа (30%).
На вопрос, знают ли жители, как изменить план или управляющего 2-го пенсионного уровня, 55% считают, что знают и смогли бы внести изменения самостоятельно, 28% нуждались бы в помощи, а 17% признают, что не знают, где и как сделать этот шаг.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что большинство жителей Латвии боятся, что на пенсии окажутся в бедности.