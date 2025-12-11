Многие жители Латвии продолжают терять возможность увеличить размер своей будущей пенсии

Как показывает проведённый Swedbank опрос, многие всё ещё не оценили соответствие своего пенсионного плана. Хотя 84% опрошенных знают, кто является их пенсионным управляющим, лишь 26% проверяли эту информацию недавно. Кроме того, только четверть жителей (25%) в последнее время меняли план 2-го уровня, тогда как 40% делали это давно.