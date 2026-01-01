В Эстонии заявили, что ситуация в Латвии "не вызывает особого восторга"

Дефицит государственного бюджета Латвии превышает 3% от валового внутреннего продукта, что в основном связано с увеличением расходов на оборону. По прогнозу Банка Латвии, в этом году экономический рост в стране составит 1,7%, а в последующие годы останется ниже 3%. Однако ни в Латвии, ни в Европе не ожидается значительного оживления экономики.