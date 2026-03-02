CSDD предупредил автоводителей, в каких случаях с их машин будут снимать номерные знаки
В зимнем сезоне 2025/2026 года Дирекция безопасности дорожного движения (Ceļu satiksmes drošības direkcija - CSDD) совместно с Государственной полицией в общей сложности проверили техническое состояние и соответствие зимним требованиям шин у 8216 транспортных средств.
Из них 195 транспортных средств получили 2-ю оценку, что означает аннулирование технического осмотра, и в течение месяца выявленные недостатки необходимо устранить и повторно представить транспортное средство на технический осмотр.
В свою очередь, 54 транспортных средства были оснащены настолько изношенными шинами, что это существенно угрожало безопасности дорожного движения. У этих транспортных средств были изъяты регистрационные номерные знаки, и продолжить движение они могли только с помощью эвакуатора. У 17 транспортных средств были обнаружены летние шины.
В зимний сезон минимальная глубина протектора для транспортных средств с полной массой до 3500 кг составляет 4 мм. Среди 8216 проверенных транспортных средств в 627 случаях глубина протектора составляла от 4 до 5 мм, что составляет 8% или почти каждый десятый из всех проверенных автомобилей.
Хотя с 2 марта в дорожном движении в Латвии разрешено использовать транспортные средства с летними шинами, CSDD призывает не спешить с заменой зимних шин на летние.
В Латвии по-прежнему сохраняются зимние погодные условия, земля покрыта слоем снега, а температура воздуха стабильно значительно ниже нуля, поэтому дороги по всей территории Латвии остаются скользкими. Летние шины в таких условиях не могут выполнять те функции, которые выполняют зимние шины, разработанные для обеспечения максимальной управляемости транспортного средства в зимних условиях.
CSDD призывает водителей тщательно оценивать погодные условия и планировать замену зимних шин только тогда, когда в Латвии или в соответствующем регионе страны установится устойчивая весна. Летние шины предназначены для движения по сухому и мокрому дорожному покрытию при погодных условиях, когда температура воздуха длительное время превышает +5 +7 градусов.
Минимальная глубина протектора летних шин для транспортных средств с полной массой до 3500 кг составляет 1,6 мм.
