CSDD предупредил автоводителей, в каких случаях с их машин будут снимать номерные знаки

В свою очередь, 54 транспортных средства были оснащены настолько изношенными шинами, что это существенно угрожало безопасности дорожного движения. У этих транспортных средств были изъяты регистрационные номерные знаки, и продолжить движение они могли только с помощью эвакуатора. У 17 транспортных средств были обнаружены летние шины.