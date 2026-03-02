Весеннее пробуждение в музее: концерт камерной музыки "Какой цветок"

В исполнении певицы Дианы Силовой и пианистки Айи Кузмане прозвучат сольные песни латвийских и зарубежных композиторов. Тема цветов в их произведениях — это не только восхищение природой, но и глубокие символические размышления о свете, надежде и скоротечности красоты. В программе прозвучат произведения Эдварда Грига и Рихарда Штрауса, а также классиков латвийской музыки - Эмила Дарзиньша, Арвида Жилинскиса, Яниса Залитиса, Яниса Иванова и др.