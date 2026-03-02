Весеннее пробуждение в музее: концерт камерной музыки "Какой цветок"
21 марта 2026 года в 16:00 Музей Романа Суты и Александры Бельцовой приглашает на первый в этом году музыкальный вечер в интерьерах мемориальной квартиры. Программа «Какой цветок» (Kāds ziediņš) объединит нежность вокальной лирики и меланхоличную красоту живописи.
Март — особенный месяц для музея. Это время дней рождения двух выдающихся женщин, чьи судьбы неразрывно связаны с этим домом: художницы Александры Бельцовой и её дочери, искусствоведа и балерины Татьяны Суты.
Концерт станет своеобразным «музыкальным букетом» в их честь. Преемственность искусств в этой семье поражает: Александра запечатлела музыкальную среду Риги в своих пастелях и полотнах, Татьяна воплощала музыку в танце, а внучка Инга Сута выбрала путь профессиональной виолончелистки.
Программа: от Грига до Дарзиньша
В исполнении певицы Дианы Силовой и пианистки Айи Кузмане прозвучат сольные песни латвийских и зарубежных композиторов. Тема цветов в их произведениях — это не только восхищение природой, но и глубокие символические размышления о свете, надежде и скоротечности красоты. В программе прозвучат произведения Эдварда Грига и Рихарда Штрауса, а также классиков латвийской музыки - Эмила Дарзиньша, Арвида Жилинскиса, Яниса Залитиса, Яниса Иванова и др.
Искусство в интерьере
Концерт пройдет в мастерской Александры Бельцовой на фоне новой выставки «Melancholia imaginativa». Портреты и автопортреты художницы, склонной к интроверсии и тонкому психологизму, создадут уникальный резонанс с лирическим настроением концерта. Здесь даже грусть становится светлой.
Об исполнителях
-
Диана Силова — оперная и камерная певица, магистр камерного пения (Латвийская музыкальная академия им. Я. Витола). В прошлом артистка хора Латвийской Национальной оперы, ныне выступает в Эстонии (театр «Ванемуйне») и активно гастролирует по Европе и США.
-
Айя Кузмане — пианистка, концертмейстер и лауреат премии им. Петериса Плакидиса. Регулярно сотрудничает с ведущими вокалистами и инструменталистами Латвии, специализируясь на классической камерной музыке.
Полезная информация
- Когда: 21 марта 2026 года в 16:00.
- Где: Рига, ул. Элизабетес, 57а, кв. 26 (вход через двор, 5-й этаж).
- Стоимость билетов: 14.00 EUR; для школьников, студентов и пенсионеров — 7.00 EUR.
- Бонус: Перед концертом посетители могут ознакомиться с основной экспозицией музея и текущей выставкой.
Внимание: Количество мест ограничено (всего 40 мест). Просим записываться заранее:
- Телефон: (+371) 67 288 800
- E-mail: sbm@lnmm.gov.lv