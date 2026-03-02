94 и 80: сантиметры, которые многое говорят о здоровье

«Здоровый вес – это такой, который не вызывает проблем со здоровьем», – говорит врач и отмечает, что здоровый вес можно рассчитать несколькими способами. «Нет одного веса, идеального для всех, на вес влияют и пол, и возраст, и мышечная, и костная масса…»