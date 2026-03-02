94 и 80: сантиметры, которые многое говорят о здоровье
Гены, питание, образ жизни – всем известные факторы, влияющие на вес, но что именно является здоровым весом, в передаче "Ārsts atbild" на TV24 объясняет эндокринолог Клиники сердца Скриде Зане Свикле.
«Здоровый вес – это такой, который не вызывает проблем со здоровьем», – говорит врач и отмечает, что здоровый вес можно рассчитать несколькими способами. «Нет одного веса, идеального для всех, на вес влияют и пол, и возраст, и мышечная, и костная масса…»
Перечисляя несколько инструментов, Свикле в первую очередь упоминает наиболее часто используемый способ – индекс массы тела. «Это соотношение веса и роста. Рассчитав его, мы получаем несколько категорий: недостаточный вес, оптимальный, может быть также избыточный вес и три степени ожирения».
Однако врач добавляет, что индекс массы тела может служить лишь скринингом, поскольку он не дает подробной информации о состоянии здоровья человека, так как больший вес может быть, например, у человека с выраженной мышечной массой.
Еще одним инструментом определения веса является окружность живота. Как рассказывает врач, стандарты установлены следующие: «Для европейского населения окружность талии у мужчин должна быть менее 94 сантиметров, а у женщин – менее 80 сантиметров». Для многих такие показатели, учитывая растущую в Латвии проблему ожирения, кажутся трудно достижимыми. И, к сожалению, по уровню ожирения Латвия является одной из лидирующих стран Европейского союза.
Продолжая перечислять инструменты измерения здорового веса, эндокринолог отмечает, что можно оценивать и соотношение талии и роста. Выраженное ожирение в области живота указывает как на риск сердечных заболеваний, так и на метаболические нарушения.