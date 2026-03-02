В Латвии посторонние люди могут задекларироваться в вашей собственности - как так вышло и что делать?

Разъяснение Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы о порядке декларирования места жительства показывает, что закон предусматривает, что собственники не могут запретить людям декларировать свое место жительства в объектах недвижимости, поскольку это не связано с правом собственности. Однако собственники могут предпринять меры для аннулирования декларации, если имеются доказательства того, что декларирование произведено на основании недостоверных данных или если лицо проживает в собственности, на которую у него нет прав.