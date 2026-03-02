В Латвии посторонние люди могут задекларироваться в вашей собственности - как так вышло и что делать?
В последнее время в обществе растут дискуссии о порядке декларирования места жительства, особенно в случаях, когда посторонние люди задекларировались в квартире, о чем собственники не были информированы. Рижанка Санта столкнулась с неприятным сюрпризом, когда узнала, что в ее недавно приобретенной квартире задекларированы посторонние лица. Что о такой ситуации говорят в самоуправлении?
Ситуация стала еще более сложной, когда Санта получила более крупный счет за вывоз мусора. Она задала вопросы о том, почему собственнику не направляется уведомление о таком декларировании и как самоуправление узнало, что люди подлежат декларированию именно по этому адресу.
Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы разъясняет порядок и правила декларирования места жительства.
Почему в Латвии можно декларировать место жительства без согласия собственника?
Представители Рижской думы указывают, что порядок декларирования места жительства установлен в соответствии с принятым Сеймом Законом о декларировании места жительства, который предусматривает, что лицо может декларировать место жительства в собственности и без согласия собственника. Такое декларирование является административным действием, которое подтверждает фактический адрес проживания лица, а не предоставляет ему права собственности или пользования. Закон основан на интересах государства, обеспечивая точный учет жителей и доступ к государственным и муниципальным услугам.
Почему собственнику не направляется уведомление о декларировании?
Вопрос, который часто задают собственники, — почему им не направляется уведомление о декларировании нового лица в их собственности? Отвечая на этот вопрос, Рижская дума поясняет, что Закон о декларировании места жительства не предусматривает обязанности информировать собственника о декларировании другого человека в собственности. Поскольку декларирование подтверждает только адрес проживания лица и не предоставляет ему никаких прав собственности или пользования, законодатель не возложил на органы обязанность направлять собственнику уведомление об этом административном действии.
Как действовать, если собственник обнаружил декларирование посторонних лиц?
Если собственник квартиры обнаружил, что в его собственности задекларированы незнакомые лица, Рижская дума указывает, что доступны механизмы для контроля таких ситуаций и предотвращения возможного злоупотребления системой. Если лицо задекларировало место жительства в жилом помещении, на которое у него нет законных оснований для пользования, или если были предоставлены недостоверные данные, собственник может обратиться в Рижское самоуправление с заявлением об аннулировании декларации места жительства.
Для этого собственник должен представить в Рижское самоуправление соответствующие документы, подтверждающие его право распоряжаться недвижимым имуществом, а также указать причины, по которым декларация должна быть отменена. Если после проверки будет установлено, что декларация места жительства произведена на основании недостоверных данных, она аннулируется, и о данном нарушении будет проинформирована также муниципальная полиция Риги.
Какие документы необходимы для аннулирования декларирования?
Чтобы начать процедуру, собственнику необходимо представить следующие документы:
- Документ, подтверждающий право собственности.
- Если имущество не зарегистрировано в Земельной книге, документы, подтверждающие право распоряжаться недвижимым имуществом.
- Документы, подтверждающие отсутствие законных оснований для декларирования места жительства (например, прекращение договора аренды или решение суда о выселении).
Рижское самоуправление после рассмотрения документов проинформирует собственника о принятом решении. Если задекларированное место жительства аннулируется, данное лицо будет уведомлено, и будут предприняты все меры для устранения последствий недостоверного декларирования.
Разъяснение Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы о порядке декларирования места жительства показывает, что закон предусматривает, что собственники не могут запретить людям декларировать свое место жительства в объектах недвижимости, поскольку это не связано с правом собственности. Однако собственники могут предпринять меры для аннулирования декларации, если имеются доказательства того, что декларирование произведено на основании недостоверных данных или если лицо проживает в собственности, на которую у него нет прав.
Каждому собственнику, столкнувшемуся с подобной ситуацией, необходимо знать, как действовать, чтобы защитить свои права и предотвратить возможные последствия неправильного декларирования места жительства.