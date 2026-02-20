В квартире появились посторонние: рижанка обнаружила "постояльцев" и предупредила других владельцев квартир
Рижанка Санта столкнулась с неприятным сюрпризом — в ее недавно приобретенной квартире оказались задекларированы посторонние люди. О ситуации она узнала только после того, как получила увеличенный счет за вывоз мусора.
«Квартиру мы купили в сентябре, и примерно через месяц заметили, что в счете за мусор внезапно нужно платить больше», — рассказывает Санта. Сначала семья не понимала, откуда взялся дополнительный платеж, поэтому решила проверить информацию на портале Latvija.lv.
Там выяснилось, что по адресу квартиры задекларированы еще два человека — граждане третьих стран. «Всего по нашему адресу были задекларированы два человека, которых мы не знаем», — говорит Санта.
Длительный процесс и большие счета
Чтобы решить ситуацию, семья начала выяснять дальнейшие действия. Сначала они обратились в Департамент жилья и окружающей среды, откуда их направили в Рижскую думу с указанием написать заявление.
Хотя сейчас удалось добиться того, что посторонние люди выписаны из квартиры, проблема полностью еще не решена. «Процесс идет очень медленно, и формальности еще не улажены. Нам по-прежнему приходится платить за вывоз мусора как за пятерых человек, хотя фактически нас трое», — поясняет Санта. Она подчеркивает, что сумма за двух дополнительных людей не огромная, однако вопрос в принципе.
«Если бы там было задекларировано еще больше людей, счет стал бы значительно выше», — отмечает она.
Письма посторонним людям и вопросы к системе
Ситуация стала еще более неприятной, когда в почтовом ящике семьи было получено письмо, адресованное одному из посторонних людей — уведомление о заказном отправлении. На конверте были видны имя, фамилия и персональный код.
«По фамилиям выглядело, что это могут быть люди из Узбекистана», — рассказывает Санта. Она не понимает, как такая ситуация вообще могла возникнуть.
«Владельцу не направляется никакого уведомления о том, что по его адресу кто-то задекларировался. Почему нет требования, чтобы владелец должен был подтвердить такую декларацию? Почему мы узнаем об этом только тогда, когда получаем больший счет?» — спрашивает она.
Санта также задается вопросом, как самоуправление узнало, что конкретные люди должны быть задекларированы именно по этому адресу, если владельцы квартиры ничего не подтверждали. «Получается, что кто-то предоставил эту информацию. Почему это может происходить без нашего ведома?» — говорит она.
Что предусматривает закон?
Как свидетельствует публично доступная информация Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), при декларировании места жительства человек в форме должен указать правовое основание проживания по соответствующему адресу. Дополнительные документы, кроме удостоверяющего личность документа, предъявлять не требуется.
Дополнительные документы самоуправление может запросить только в том случае, если у него возникли обоснованные сомнения в достоверности предоставленных сведений и такое требование мотивировано.
В нормативных актах также не установлены ограничения по количеству лиц, которые одновременно могут быть задекларированы в одном объекте недвижимости.
В то же время PMLP разъясняет, что человек может декларировать только такой адрес, по которому у него есть правовое основание проживать. Даже если в форме декларации предоставлена недостоверная информация, сам факт декларирования не создает гражданско-правовых последствий — это означает, что задекларированное лицо автоматически не приобретает право проживать в конкретной собственности.
Санта признает, что рассматривает возможность обратиться в суд, однако сначала планирует проконсультироваться с юристами. «Это вопрос принципа. Мы не хотим платить за людей, которые никогда не жили в нашей квартире», — говорит она, призывая других владельцев квартир проверить, кто задекларирован в их собственности.