В квартире появились посторонние: рижанка обнаружила "постояльцев" и предупредила других владельцев квартир

Хотя сейчас удалось добиться того, что посторонние люди выписаны из квартиры, проблема полностью еще не решена. «Процесс идет очень медленно, и формальности еще не улажены. Нам по-прежнему приходится платить за вывоз мусора как за пятерых человек, хотя фактически нас трое», — поясняет Санта. Она подчеркивает, что сумма за двух дополнительных людей не огромная, однако вопрос в принципе.