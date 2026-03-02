Юрист Сейма: контент на языках меньшинств - в интересах информационной безопасности Латвии

Ямбушева указала, что общественные медиа являются одними из самых надежных источников информации среди национальных меньшинств, и с 2024 года доверие к ним растет, что подтверждает исследование о привычках потребления медиаконтента жителями Латвии. Отказ от создания контента на языках национальных меньшинств сократит возможности достижения этой аудитории и может поставить под угрозу стратегическую цель Латвии — к 2027 году охватить общественными медиа 80% общества.