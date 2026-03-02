Юрист Сейма: контент на языках меньшинств - в интересах информационной безопасности Латвии
Советник Юридического бюро Сейма Лаура Ямбушева заявила в Конституционном суде, что контент общественных медиа на языках национальных меньшинств является важной альтернативой российскому информационному пространству и помогает снижать влияние пропаганды и дезинформации. Будет ли она услышана?
Контент общественных медиа на языках национальных меньшинств служит альтернативой информационному пространству России, которое содержит пропаганду и дезинформацию, такую оценку сегодня высказала советник Юридического бюро Сейма Лаура Ямбушева, участвуя в дебатах в Конституционном суде, где продолжается рассмотрение норм Закона об общественных электронных средствах массовой информации и их управлении, касающихся использования языков национальных меньшинств в общественных медиа.
Юрист отметила, что выбор содержания общественного медиа и языков вещания является вопросом редакционной независимости. По ее словам, законодатель выразил свою волю и закрепил в законе обязанность создавать контент также на языках национальных меньшинств, чтобы способствовать формированию у всех жителей Латвии чувства принадлежности к государству, интеграции общества и углублению понимания общественных, социальных и культурных процессов.
Советник Юридического бюро подчеркнула, что норма включает как обязанность, так и свободу усмотрения — обязанность достичь установленной цели, одновременно оставляя медиа свободу выбирать наиболее подходящие средства для ее реализации. Законодатель не может детально определить все возможные способы, поскольку это считалось бы вмешательством в независимость медиа.
Ямбушева указала, что общественные медиа являются одними из самых надежных источников информации среди национальных меньшинств, и с 2024 года доверие к ним растет, что подтверждает исследование о привычках потребления медиаконтента жителями Латвии. Отказ от создания контента на языках национальных меньшинств сократит возможности достижения этой аудитории и может поставить под угрозу стратегическую цель Латвии — к 2027 году охватить общественными медиа 80% общества.
По мнению эксперта, контент общественных медиа на языках национальных меньшинств служит альтернативой медиа, принадлежащим к российскому информационному пространству. Учитывая геополитическую ситуацию, у государства может быть даже обязанность обеспечивать качественный контент на языках национальных меньшинств, чтобы снизить влияние российского информационного пространства и связанную с ним дезинформацию и пропаганду, отметила Ямбушева.
Ранее сообщалось, что противоположного мнения придерживается представитель заявителей, депутат Сейма Эдвард Смилтенс (AS). Он согласился, что общественное медиа играет важную роль в формировании общественного мнения, однако считает, что обязательное использование русского языка в общественных медиа Латвии несовместимо с целью сплочения общества.