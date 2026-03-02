Отчет Силини: внешние кризисы замедлили выполнение Национального плана развития
Более половины целей Национального плана развития Латвии на 2021–2027 годы уже достигнуты или демонстрируют прогресс, однако значительная часть показателей отстаёт от намеченного из‑за пандемии, войны в Украине и связанных с ними экономических последствий.
До настоящего времени удалось реализовать или продвинуться к достижению более половины целей Национального плана развития (НПР) на 2021-2027 гг., говорится в ежегодном отчете для Сейма премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") о работе Кабинета министров, который в понедельник будет заслушан в правительстве.
В отчете премьер-министр напоминает, что в период реализации НПР Латвия пережила пандемию Covid-19, которая существенно повлияла на развитие страны, благосостояние общества и продвижение к выполнению намеченных целей. После пандемии в 2022 году началось вторжение России в Украину, что создало новую геополитическую ситуацию, которая оказывает значительное влияние на Латвию.
В отчете премьер-министра отмечается, что эти обстоятельства существенно влияют на общественное настроение в Латвии, экономическую активность и внешнеэкономические связи. "Поэтому прогресс в достижении целей НПР нельзя оценивать только математически - нужно принимать во внимание, что на их достижение существенно влияли и продолжают влиять внешние факторы", - подчеркивается в документе.
В целом, как указывает глава правительства, 51,4% целей НПР либо достигнуты, либо наблюдается прогресс в их достижении. В 8,2% случаев выполнение стагнирует, в 7,5% - имеет отрицательную динамику, а тенденции по 21,3% целей полностью противоречат намеченному результату.
В отчете отмечается, что в дальнейшем особое внимание следует уделить достижению целей по таким направлениям, как здравоохранение, образование, семейная политика, капитал и деловая среда, природа и окружающая среда, сплоченность общества, правопорядок, где зафиксировано больше всего негативных тенденций развития.
Помимо указанных направлений, необходимо сфокусироваться также на развитии продуктивности, инноваций и экспорта, так как достижение целей по этому направлению является предпосылкой для устойчивого роста и результативности других направлений, говорится в отчете премьер-министра.