Мадонна приехала на Неделю моды в Милане с 29-летним бойфрендом и снова оказалась в центре внимания
Фото: Cobra Team / BACKGRID/ Vida Press
Мадонну и Акима Морриса заметили на улицах Милана в последний день Женской недели моды 2026 года.
Мадонна приехала на Неделю моды в Милане с 29-летним бойфрендом и снова оказалась в центре внимания

67-летняя Мадонна появилась на Неделе моды в Милане вместе с бойфрендом Акимом Моррисом и снова привлекла внимание публики.

67-летняя Мадонна вышла из автомобиля с водителем при поддержке своего молодого возлюбленного — 29-летнего Акима Морриса — во время их очередного появления в итальянской столице моды.

В центре города, где проходит сезонное модное событие, Мадонна привлекла внимание в черной гламурной меховой куртке и плиссированной юбке в тон. Певица дополнила образ массивными ботинками и взяла с собой самое необходимое в стильной черной сумке, а завершили ансамбль большие солнцезащитные очки.

фото: Alessandro Bremec/NurPhoto/Shutterstock/ Vida Press
Мадонна и Аким Моррис прибывают на открытие нового бутика Ann Demeulemeester.
Поклонники с нетерпением ждут ее следующий альбом: певица подтвердила, что он выйдет позже в этом году.

Сообщается, что 15-й альбом Мадонны станет продолжением удостоенного «Грэмми» релиза Confessions on a Dance Floor, который вышел в 2005 году.

фото: Alessandro Bremec/NurPhoto/Shutterstock/ Vida Press
Мадонна и Аким Моррис прибывают на открытие нового бутика Ann Demeulemeester.
фото: Cinzia Camela/LiveMedia/Sipa USA/ Vida Press
Мадонна в фирменном магазине Ann Demeulemeester во время Недели женской моды в Милане сезона осень/зима 2026/2027.
