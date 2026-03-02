Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 18:04
Погода во вторник: холодная ночь и более теплый, дождливый день
В ночь на вторник в Курземе ожидается безветренная погода с туманом и инеем, а днём по всей Латвии местами пройдут дожди, прогнозируют синоптики.
Небо над Латвией будет облачным, более ясным на западе. Существенных осадков не ожидается. Ночью при слабом или умеренном северо-западном ветре температура будет около нуля, в Курземе воздух остынет до -2...-7 градусов.
Во вторник днем и вечером местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +1...+6 градусов.
В Риге временами выглянет солнце, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ночью будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер, температура воздуха составит около нуля градусов, днем будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, воздух прогреется до +4 градусов.