CSDD объявил о введении нового правила, которое коснется сдающих экзамен по вождению

Таким образом, далее в Рижском региональном центре обслуживания клиентов CSDD экзамены по категориям C и C(95), а также CE и CE(95) будут приниматься не только на грузовых автомобилях, находящихся в собственности CSDD, но и на грузовых автомобилях, принадлежащих автошколам или инструкторам по вождению.