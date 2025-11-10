CSDD объявил о введении нового правила, которое коснется сдающих экзамен по вождению
CSDD объявил о введении нового правила, которое коснется сдающих экзамен по вождению

На экзаменах по вождению, проводимых Дирекцией безопасности дорожного движения (Ceļu satiksmes drošības direkcija - CSDD) в Риге, с сегодняшнего дня можно будет использовать также грузовые автомобили автошкол, сообщила дирекция.

Таким образом, далее в Рижском региональном центре обслуживания клиентов CSDD экзамены по категориям C и C(95), а также CE и CE(95) будут приниматься не только на грузовых автомобилях, находящихся в собственности CSDD, но и на грузовых автомобилях, принадлежащих автошколам или инструкторам по вождению.

При этом транспортные средства должны соответствовать установленным требованиям правил Кабинета министров и находиться в технически исправном состоянии. Если будут выявлены несоответствия в грузовых автомобилях, принадлежащих автошколам или инструкторам по вождению, будет принято решение об отказе в предоставлении услуги.

