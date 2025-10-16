CSDD предупредил всех латвийских автоводителей о грозящей им опасности со стороны мошенников
Финансовая отраслeвая ассоциация (Finanšu nozares asociācija - FNA) и государственное акционерное общество «Дирекция безопасности дорожного движения» (Ceļu satiksmes drošības direkcija - CSDD) предупреждают, что уже несколько месяцев мошенники активно рассылают SMS-сообщения якобы от имени CSDD или даже Государственной полиции о нарушениях правил дорожного движения или неоплаченных штрафах.
Как сообщает CSDD, ссылки, добавленные в таких сообщениях, являются поддельными и ведут на фальшивые сайты, где пользователей просят пройти аутентификацию с помощью банковских данных, которые таким образом оказываются в руках преступников.
Многие обманутые люди признаются, что действительно могли немного превысить допустимую скорость и, осознавая свою вину, не вникают в содержание и оформление сообщения, а просто нажимают на ссылку и спешно вводят свои данные. Поэтому FNA и CSDD призывают водителей соблюдать скоростной режим и притормозить, прежде чем принимать решения о каких-либо платежах.
Важно помнить, что CSDD никогда не рассылает SMS-сообщения о нарушениях или штрафах.
Как CSDD информирует водителей о нарушениях?
- На портале e-CSDD — там доступна информация обо всех нарушениях, штрафах, ограничениях и штрафных баллах.
- Письмом на зарегистрированный адрес проживания или по электронному адресу (e-adrese).
- По электронной почте — если в портале e-CSDD указана электронная почта и дано согласие на получение уведомлений в электронном виде, тогда информация, например, о штрафных баллах или нарушениях, приходит и по e-mail.
Только в этом году более ста человек поверили фальшивым SMS-сообщениям от имени CSDD, и преступникам удалось похитить свыше 174 тысяч евро.
Как защитить себя:
- Никогда не нажимайте на подозрительные ссылки.
- Перед вводом банковских данных или подтверждением операции с помощью PIN-кода убедитесь, что адрес сайта полностью соответствует официальному адресу учреждения.
- Если возникают сомнения — не передавайте личные данные.
- Связывайтесь с учреждениями только через официальные каналы связи.
