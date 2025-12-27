Камеры в родзале: правда о съемке родов в латвийских больницах

Фото- и видеосъемка возможны только с согласия пациентки. То же правило распространяется и на медицинский персонал: акушерку или врача можно снимать только в том случае, если они не возражают. Если кто-либо из медиков не желает попадать в кадр, съемка должна быть организована таким образом, чтобы в кадре находились только мама и/или новорожденный.