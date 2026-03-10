Стало известно, насколько сократилось число россиян, живущих в Латвии с действующим ВНЖ
Число граждан России, проживающих в Латвии с действующим видом на жительство, с лета 2022 года сократилось примерно на 11 800 человек, сообщила во вторник парламентской следственной комиссии по регулированию миграции руководитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Илзе Бриеде.
Во вторник комиссия обсуждала вопрос о постоянных видах на жительство в Латвии и статусе постоянного жителя Европейского союза.
Бриеде сообщила, что на начало этого года в Латвии проживало 1 166 человек со статусом лиц, которые до получения гражданства другой страны были гражданами или негражданами Латвии. Больше всего среди них было граждан Украины - 388 человек, 273 - граждан России, 302 - граждан Беларуси, по 21 - граждан Израиля и Молдовы.
Бриеде добавила, что процесс выполнения поправок к закону об иммиграции, требующих от граждан России переоформления вида на жительство для получения статуса постоянного жителя ЕС, еще не завершен.
Поправки к закону об иммиграции, принятые в сентябре 2022 года, изменили процедуру получения вида на жительство (ВНЖ) для российских граждан. Согласно поправкам, граждане России, которые были гражданами Латвии или негражданами Латвии до получения гражданства другой страны и проживают в Латвии с постоянным видом на жительство, должны были представить в PMLP документы, подтверждающие знание государственного языка на уровне А2.
В общей сложности около 30 000 российских граждан должны были переоформить свои ВНЖ, сдав тест на знание государственного языка, а также подтвердить соответствие другим критериям, чтобы получить статус постоянного жителя ЕС.
В марте этого года в Латвии проживало около 15 000 человек со статусом постоянного жителя ЕС и 1 238 человек с постоянными ВНЖ.
Кроме того, около 2 700 граждан России все еще проживают в Латвии с ВНЖ, который давал два года на сдачу теста по латышскому языку и подачу заявления на статус постоянного жителя ЕС.
Первоначально такой ВНЖ получили почти 5 000 человек, но половина из них впоследствии перешли на другие ВНЖ.
Что касается тех, кто не квалифицировался на получение статуса или не подавал никаких заявлений, то было выдано 84 ордера на выезд и принято 22 решения о принудительной высылке. К настоящему времени добровольно выехали около 2 600 российских граждан.