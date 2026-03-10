Стало известно, насколько сократилось число россиян, живущих в Латвии с действующим ВНЖ

Бриеде сообщила, что на начало этого года в Латвии проживало 1 166 человек со статусом лиц, которые до получения гражданства другой страны были гражданами или негражданами Латвии. Больше всего среди них было граждан Украины - 388 человек, 273 - граждан России, 302 - граждан Беларуси, по 21 - граждан Израиля и Молдовы.