327 ДТП с участием россиян: озвучена статистика аварий среди граждан третьих стран
В прошлом году среди граждан третьих стран ДТП в Латвии чаще совершали граждане России, Индии и Украины, сообщил во вторник в подкомиссии Сейма по внутренней безопасности директор департамента дорожной инфраструктуры Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс.
В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 975 дорожно-транспортных происшествий с участием граждан третьих стран. Больше всего ДТП произошло с участием граждан России - 327, на втором месте граждане Индии - 160 ДТП, на третьем - граждане Украины - 146 ДТП. Граждане Узбекистана попали в 111 аварий, Беларуси - в 97, Пакистана - в 35.
В прошлом году наибольшее количество ДТП с пострадавшими произошло с участием граждан России - 56, Индии - 27 и Узбекистана - 22.
Вецтиранс также сообщил, что большинство водительских прав третьих стран в Латвии в прошлом году обменяли граждане Великобритании - 594 случая, граждане Индии - 308 случаев, граждане России - 231 случай, граждане Украины - 101 случай и граждане Узбекистана - 60 случаев.
В настоящее время водитель, приехавший в Латвию из-за границы и находящийся в стране более одного года, должен обменять водительские права в установленном порядке, за исключением случаев, когда речь идет о стране ЕС и других случаев, предусмотренных законом.
В настоящее время рассматривается предложение о том, что водитель, имеющий водительские права иностранного государств и получивший в Латвии вид на жительство или долгосрочную визу, должен обменять водительские права в течение девяти месяцев со дня получения вида на жительство или долгосрочной визы.