Эстонию предупредили о крахе пенсионной системы. А в Латвии разве ситуация лучше?
Главный экономист Luminor Ленно Уускюла в эфире телепередачи заявил, что снижающаяся рождаемость влечет за собой множество экономических проблем. Об этом пишет rus.err.ee.
По статистике, в ноябре в Эстонии родился 721 ребенок. Всего за 11 месяцев текущего года родилось 8442 ребенка.
Уускюла отметил, что хотя обсуждение экономических циклов важно, по сравнению с вопросами рождаемости оно уходит на второй план. В качестве первой и наиболее серьезной проблемы экономист назвал крах пенсионной системы.
"Вопрос заключается в соотношении числа работающих людей и пенсионеров. Если это соотношение ухудшается, то просто не хватает людей, которые работали бы и выплачивали пенсии, а наша пенсионная система именно на этом и построена. Работающие люди из своей зарплаты выплачивают пенсии пенсионерам. Если детей на треть меньше, значит, и работников на треть меньше, а следовательно, и пенсия по сути будет на треть ниже", – пояснил Уускюла.
Он предупредил, что ориентация людей исключительно на накопление денег не является решением.
"Если говорить, что нужно копить деньги, чтобы жить в старости, то в этот момент люди начинают копить, а не заводить детей", – отметил он.
"И само по себе накопление – не выход, по крайней мере в глобальном смысле, – добавил Уускюла. – Потому что если нет молодых людей, то все те вещи, которые мы накопили, в любом случае не имеют большой ценности. Даже квартиры: если у каждого жителя Эстонии будет по второй квартире к пенсионному возрасту, а живут они вдвоем, то три квартиры из четырех будут пустовать".
В Латвии рождаемость находится примерно на том же уровне, что и в Эстонии - то есть она крайне низкая. При этом пенсионная система устроена ровно так же, как и в Эстонии. Эксперты не раз предупреждали латвийские власти о грядущих проблемах.