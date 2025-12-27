Эстонию предупредили о крахе пенсионной системы. А в Латвии разве ситуация лучше?

"Вопрос заключается в соотношении числа работающих людей и пенсионеров. Если это соотношение ухудшается, то просто не хватает людей, которые работали бы и выплачивали пенсии, а наша пенсионная система именно на этом и построена. Работающие люди из своей зарплаты выплачивают пенсии пенсионерам. Если детей на треть меньше, значит, и работников на треть меньше, а следовательно, и пенсия по сути будет на треть ниже", – пояснил Уускюла.