Эксперты заявили, что пенсионная система в Латвии не обеспечит людям достойную старость. Что можно сделать?
Даже небольшие, но регулярные взносы способны в долгосрочной перспективе создать существенную поддержку в старости. Чем раньше начинаются инвестиции в будущее благополучие, тем больше вероятность сформировать значительный капитал, который сможет обеспечить финансовую независимость и свободу выбора позже. С таким заявлением выступили эксперты Luminor.
Время и регулярность – главный актив молодости
Получив первую зарплату, с которой уплачивается социальный налог, средства автоматически направляются на пенсионные накопления 1-го и 2-го уровней. Хотя взносы на 2-й уровень пенсии (5% от брутто-зарплаты) автоматически удерживаются из заработка, у каждого есть возможность повлиять на результат этих накоплений, выбрав наиболее подходящий пенсионный план и долгосрочно следя за его работой. Поэтому важно, чтобы молодые люди выбирали пенсионный план, соответствующий их возрасту.
Данные опроса Luminor показывают, что жители Латвии, особенно молодёжь, становятся всё более осведомлёнными о своих накоплениях на 2-м пенсионном уровне. Если в 2024 году 31% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет признавали, что не знают, где искать информацию о своём пенсионном накоплении, то в этом году этот показатель снизился до 14%.
Если молодой человек начинает трудовую деятельность примерно в 20-летнем возрасте, то впереди у него как минимум 45 лет работы, и в таком случае пенсионные планы с высоким риском ему подходят, поскольку времени достаточно, чтобы накопления пережили колебания финансового рынка, и этой возможностью обязательно надо пользоваться, отмечают эксперты.
Даже небольшие вложения сегодня создают устойчивое будущее
Пенсия, по мнению специалистов, должна составлять как минимум 70–80% прежних доходов. Однако только накоплении 1-го и 2-го уровней редко позволяют обеспечить достаточный уровень дохода на пенсионные годы. Действующая пенсионная система, опираясь только на первые два уровня, не сможет гарантировать такой уровень. Поэтому дополнительные накопления становятся важным элементом обеспечения личного благополучия в будущем. Одним из самых простых инструментов в этом отношении является 3-й уровень пенсии – добровольная форма накоплении, которую можно адаптировать под свои возможности и цели.
"Главное – начать копить, пусть даже с небольших сумм", - говорят эксперты. Даже несколько десятков евро в месяц могут стать надёжной основой накоплений, если взносы делаются регулярно. С течением времени и ростом доходов важно пересматривать размер своих взносов и по возможности увеличивать их. Если с первых лет работы регулярно откладывать 5–10% от доходов, в долгосрочной перспективе можно накопить значительную сумму.
Как ранее писал Otkrito.lv, эксперты рассказали, что сейчас происходит с пенсионными накоплениями жителей Латвии.