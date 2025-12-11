Эксперты заявили, что пенсионная система в Латвии не обеспечит людям достойную старость. Что можно сделать?

Данные опроса Luminor показывают, что жители Латвии, особенно молодёжь, становятся всё более осведомлёнными о своих накоплениях на 2-м пенсионном уровне. Если в 2024 году 31% молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет признавали, что не знают, где искать информацию о своём пенсионном накоплении, то в этом году этот показатель снизился до 14%.