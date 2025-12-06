Эксперты рассказали, что сейчас происходит с пенсионными накоплениями жителей Латвии

Планы с высоким риском, то есть активные, показали наилучшие долгосрочные результаты: средняя годовая доходность за последние три года составила 10 процентов. Этот результат отражает способность фондового рынка обеспечивать значительный рост капитала в более длительном периоде. Одновременно следует учитывать, что такие планы быстрее реагируют на колебания рыночных циклов.