Эксперты рассказали, что сейчас происходит с пенсионными накоплениями жителей Латвии
Пенсионные фонды Латвии продолжают расти и обеспечивать жителям возможность накапливать больший капитал к старости. Об этом говорится в анализе Ассоциации финансовой отрасли о доходности пенсионных планов в 2025 году.
Планы работают
Планы с высоким риском, то есть активные, показали наилучшие долгосрочные результаты: средняя годовая доходность за последние три года составила 10 процентов. Этот результат отражает способность фондового рынка обеспечивать значительный рост капитала в более длительном периоде. Одновременно следует учитывать, что такие планы быстрее реагируют на колебания рыночных циклов.
Сбалансированные планы сохранили ровный профиль доходности, соответствующий их цели: средняя годовая доходность составила 5 процентов за последние три года, обеспечивая постепенный рост капитала при меньшей интенсивности колебаний.
Консервативные планы также продемонстрировали соответствующий своей цели результат, сохраняя положительную годовую доходность и обеспечивая стабильность капитала в среднем периоде. Их показатели отражают очень осторожную инвестиционную стратегию, направленную на снижение волатильности, особенно в периоды рыночной нестабильности.
По состоянию на 28 ноября 2025 года второй пенсионный уровень объединял более 1,3 миллиона участников, а общая стоимость управляемых активов достигла примерно 10 миллиардов евро.
Третий уровень подтягивается
В дополнение ко второму уровню все больше жителей выбирают формирование добровольных накоплений в третьем уровне. По состоянию на 30 сентября 2025 года активы частных пенсионных фондов (третьего уровня) достигают почти 1 миллиарда евро, а число участников превышает 436 тысяч.
Как отмечают эксперты, в условиях демографических изменений третий уровень имеет особое значение, потому что позволяет человеку самостоятельно укреплять свою будущую пенсию, независимо от вызовов государственной пенсионной системы. Дополнительно взносы в частные пенсионные фонды стимулируются налоговыми льготами.