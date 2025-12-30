Иллюстративное фото.
В мире
Сегодня 17:36
В Эстонии во время снежной бури попал в аварию автобус Ecolines
Во вторник в Эстонии на шоссе Таллин — Нарва попал в дорожно-транспортное происшествие пассажирский автобус Ecolines. Сообщений о пострадавших нет, сообщает эстонский портал Delfi.
На портале опубликованы фотографии, на которых видно опрокинувшийся на бок автобус с надписью Ecolines. Также на снимках видно, что на месте аварии идет сильный снегопад. О маршруте, по которому следовал автобус, не сообщается. Ниже можно увидеть перевернувшийся автобус.
Как сообщает Delfi, в 12:15 в Центр экстренных ситуаций Эстонии поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 142-м километре шоссе Таллин — Нарва.
Gallery: Ecolines bus crashes off snowy Tallinn–Narva Highway#Estonia https://t.co/EKL2y9FxEh— ERR News (@errnews) December 30, 2025
Автобус под управлением 53-летнего водителя съехал с дороги и опрокинулся на бок. Медики осмотрели находившихся в автобусе людей, однако пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.