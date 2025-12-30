В Эстонии во время снежной бури попал в аварию автобус Ecolines
фото: LETA
Иллюстративное фото.
Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Во вторник в Эстонии на шоссе Таллин — Нарва попал в дорожно-транспортное происшествие пассажирский автобус Ecolines. Сообщений о пострадавших нет, сообщает эстонский портал Delfi.

На портале опубликованы фотографии, на которых видно опрокинувшийся на бок автобус с надписью Ecolines. Также на снимках видно, что на месте аварии идет сильный снегопад. О маршруте, по которому следовал автобус, не сообщается. Ниже можно увидеть перевернувшийся автобус.

Как сообщает Delfi, в 12:15 в Центр экстренных ситуаций Эстонии поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 142-м километре шоссе Таллин — Нарва.

Автобус под управлением 53-летнего водителя съехал с дороги и опрокинулся на бок. Медики осмотрели находившихся в автобусе людей, однако пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

ЭстонияТаллинEcolinesНарва

